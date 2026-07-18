ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Επτά νεκροί και 24 τραυματίες από ουκρανική επίθεση με drones

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφώνστοχοποίησε κέντρο εφοδιαστικής σε μικρή πόλη της δυτικής Ρωσίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον επτά εργαζόμενοι και να τραυματιστούν άλλοι 24, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης του Κατόφσκ.

«Επτά εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας σκοτώθηκαν όταν εχθρικά drones έπληξαν κέντρο εφοδιαστικής της Wildberries», ρωσικού κολοσσού του τομέα, ανέφερε μέσω Telegram ο Γεβγκένι Περβίσοφ, διευκρινίζοντας ότι η επίθεσηκ στην Κατόφσκ τραυμάτισε άλλους 24 ανθρώπους.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

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