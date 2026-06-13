Ρωσία: Ένας νεκρός από ουκρανικό πλήγμα με drones στην περιφέρεια Μπριάνσκ

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, έπειτα από επιδρομή ουκρανικώνμη επανδρωμένων αεροσκαφών,σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Ιγκόρ Κοβαλτσούκ δήλωσε ότι το πλήγμα σημειώθηκε την Παρασκευή σε χωριό κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία,με τα drones να πλήττουν κατοικημένη περιοχή.

Εκτεταμένες αναχαιτίσεις drones

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε δεκάδες ουκρανικά drones στην περιοχή, ενώ συνολικά δεκάδες ακόμη αναχαιτίστηκαν σε διάφορες περιφέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση, 62 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν μόνο στην περιοχή Μπριάνσκ.

Το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανέφερε ότι συνολικά 185 drones αναχαιτίστηκαν μέσα σε διάστημα 12 ωρών σε διαφορετικές περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Παράλληλα, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ενημέρωσε για επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, σημειώνοντας ότι drones που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν, με ρωσικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 27 καταρρίψεις στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters