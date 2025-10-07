Rosehip Oil Nails: Η νέα τάση που λατρεύουν τα social media

Ήρθε η εποχή που τα φύλλα τρίζουν κάτω από τα πόδια και οι καρποί του τριαντάφυλλου ωριμάζουν. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που τα Rosehip oil nails κάνουν την εμφάνισή τους ως η φθινοπωρινή ανανέωση των ουδέτερων μανικιούρ του καλοκαιριού.

Η καναδέζικη μάρκα νυχιών Gelcare επινόησε τον όρο «Rosehip oil nails» για να περιγράψει ένα χρώμα μανό εμπνευσμένο από το ομώνυμο έλαιο. Το συγκεκριμένο χρώμα είναι αυτή τη στιγμή best seller στην ιστοσελίδα της μάρκας και έχει γεννήσει μια νέα εκδοχή του απαλού ροζ μανικιούρ, που βλέπουμε στις δημιουργίες των content creators ως εναλλακτική στα κλασικά φθινοπωρινά βουργουνδί και καφέ.

Αν αναρωτιέσαι πώς μοιάζουν τα νύχια με έλαιο τριαντάφυλλου, φαντάσου ένα ροζ-ροδακινί χρώμα, κάποιοι το περιγράφουν στο Instagram ως «ζεστό, σκονισμένο ροζ».

Αυτό δεν είναι το κλασικό αδιαφανές μανό. Προσθέτοντας μια γυαλιστερή απόχρωση πάνω σε γυμνά νύχια, το μανικιούρ με έλαιο τριαντάφυλλου έχει το ίδιο «DNA» με τα lip gloss nails και τα jelly nails. Είναι διακριτικό, αντανακλά το φως και είναι χαμηλής συντήρησης.