Ρονάλντο: «Αποχωρώ από την αποστολή της εθνικής – Όταν έρθει η ώρα, θα πω την αλήθεια»

Νέο επεισόδιο στην εθνική Πορτογαλίας, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αποχωρεί από το γήπεδο του αγώνα με τη Δανία, λίγη ώρα αφότου ο Ζόρζε Ζεσούς είχε δηλώσει πως ο αρχηγός θα προπονηθεί κανονικά.

Σύμφωνα με την πορτογαλική A Bola, ο Ρονάλντο δεν εμφανίστηκε τελικά στον αγωνιστικό χώρο για την προπόνηση της Πορτογαλίας στο «Parken» της Κοπεγχάγης, παρά τη ρητή διαβεβαίωση του ομοσπονδιακού τεχνικού λίγα λεπτά νωρίτερα.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο 41χρονος επιθετικός έφυγε από το στάδιο με μαύρο βαν της πορτογαλικής ομοσπονδίας, συνοδευόμενος από δύο μέλη της FPF, την ώρα που οι περισσότεροι συμπαίκτες του είχαν ήδη βγει στον αγωνιστικό χώρο. Μοναδική εξαίρεση ήταν ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω των δηλώσεων του Ζεσούς που είχαν προηγηθεί. Ο προπονητής της Πορτογαλίας είχε υποστηρίξει ότι ο Ρονάλντο θα συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση, εξηγώντας πως την προηγούμενη ημέρα είχε κάνει πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

«Χθες δεν αρνήθηκε να προπονηθεί. Ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο δεν προπονήθηκε επειδή ήταν τραυματίας, ο Φέλιξ για να αποφορτίσουμε την κόπωση και ο Κρις έκανε δουλειά στο γυμναστήριο. Σήμερα θα προπονηθεί. Είναι η τέταρτη ημέρα, επομένως θα προπονηθεί», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ο Ζεσούς, μάλιστα, είχε στείλει ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τον ρόλο του Ρονάλντο στην ομάδα, τονίζοντας πως κανένας ποδοσφαιριστής δεν πρόκειται να αλλάξει τις αποφάσεις του.

«Είμαι ο προπονητής. Του είπα ότι δεν θα παίξει και ότι θα τον πάρω στον πάγκο. Αν τον χρειαστώ για 30 λεπτά, θα παίξει. Αν όχι, δεν θα παίξει. Ποτέ κανένας παίκτης δεν θα αλλάξει τις ιδέες μου. Ούτε εκείνος ούτε κανένας στο ποδόσφαιρο. Ούτε κανένας πρόεδρος. Ποτέ, μηδέν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Πορτογάλος τεχνικός επιβεβαίωσε ότι ο Γκονσάλο Ράμος θα ξεκινήσει βασικός απέναντι στη Δανία, αφήνοντας τον Ρονάλντο στον πάγκο.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει ένταση στην πορτογαλική αποστολή, με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, να έχει ήδη μεταβεί στη Σκανδιναβία για συνάντηση με τον Ζεσούς και τον Ρονάλντο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο ξενοδοχείο της ομάδας στο Μάλμε και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έγινε σε ήρεμο κλίμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για τη νέα απουσία του Ρονάλντο από την προπόνηση. Το μόνο βέβαιο είναι πως, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Δανία, η υπόθεση του αρχηγού της Πορτογαλίας παίρνει νέα τροπή.