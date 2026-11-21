Οι χώρες που συμμετείχαν από τη Δευτέρα στη Γενεύη σε σύνοδο του ΟΗΕ για τα «ρομπότ δολοφόνους» συμφώνησαν σήμερα, έπειτα από πέντε ημέρες πολύ συχνά πικρού διαλόγου, να ανοίξουν τον δρόμο για να υπάρξει δυνητικά διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τη χρήση «αυτόνομων» οπλικών συστημάτων.

Τα 128 κράτη μέλη στη σύνοδο για την εξέταση της σύμβασης για ορισμένα συμβατικά όπλα «συμφώνησαν να αρχίσει η εκπόνηση διεθνούς εργαλείου για τα θανατηφόρα αυτόνομα οπλικά συστήματα» κατά τη διάρκεια των «δύο επόμενων ετών», δήλωσε στον Τύπο ο πρόεδρός της συνόδου Ζιλιάν Θονί.

Υποστηρικτές της ιδέας καλούν να καταρτιστούν νομικά δεσμευτικοί κανόνες για τον έλεγχο οπλικών συστημάτων που μπορούν να αναγνωρίζουν και να δρουν εναντίον στόχων με διάφορους βαθμούς αυτονομίας, των αποκαλούμενων από ορισμένους παρατηρητές «ρομπότ δολοφόνων».

Ωστόσο χώρες με μεγάλες βιομηχανίες όπλων -οι ΗΠΑ, η Ρωσία, το Ισραήλ- εναντιώνονται στην ιδέα, και συνέπεια ήταν το τελικό ανακοινωθέν να είναι μάλλον μετριασμένο, να αφήνει εντελώς ανοικτό το ερώτημα αν οι μελλοντικοί κανόνες θα είναι νομικά δεσμευτικοί ή όχι.

Οι μεγάλες δυνάμεις κατάφεραν να παρεμβάλλουν «πολλά εμπόδια» ως προς την κατάρτιση τέτοιου πρωτοκόλλου, αλλά «τουλάχιστον υπάρχει ακόμη πιθανότητα», σχολίασε διπλωμάτης που συμμετείχε στις μαραθώνιες συνομιλίες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν μετά τις 04:00 (05:00 ώρα Ελλάδας) στη Γενεύη.

Μεταξύ άλλων ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο πάπας και ο Ερυθρός Σταυρός έχουν ταχθεί υπέρ της κατάρτισης ισχυρών και νομικά δεσμευτικών κανόνων, την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για χρήση τέτοιων οπλικών συστημάτων σε ένοπλες συρράξεις όπως ιδίως αυτή ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, αλλά και στη Μέση Ανατολή και στο Σουδάν.