Rolling Stones: Η νέα βιογραφία που αποκαλύπτει πώς η μουσική έσωζε πάντα το συγκρότημα

Από τη μοιραία συνάντηση του Μικ Τζάγκερ με τον Κιθ Ρίτσαρντς σε μια αποβάθρα τρένου μέχρι τις συγκρούσεις, τα σκάνδαλα και τον μύθο τους, η νέα βιογραφία των Rolling Stones φωτίζει την ιστορία της πιο ανθεκτικής μπάντας του ροκ.

Μια νέα βιογραφία των Rolling Stones επιχειρεί να αφηγηθεί ξανά την πορεία του πιο εμβληματικού ίσως συγκροτήματος στην ιστορία του rock’n’roll, από τα πρώτα βήματα στο νοτιοανατολικό Λονδίνο έως τη μετατροπή τους σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο.

Στο βιβλίο The Rolling Stones: The Biography, ο συγγραφέας Μπομπ Σπιτζ επιστρέφει στις 17 Οκτωβρίου 1961, όταν ένας νεαρός Μικ Τζάγκερ συναντά ξανά τον Κιθ Ρίτσαρντς σε αποβάθρα τρένου στο Ντάρτφορντ. Οι δυο τους γνωρίζονταν από το δημοτικό, όμως εκείνη η τυχαία επανασύνδεση θα άλλαζε για πάντα την ιστορία της μουσικής.

Ο Ρίτσαρντς παρατηρεί ότι ο Τζάγκερ κρατά δίσκους των Chuck Berry και Muddy Waters. Η κοινή τους αγάπη για τα μπλουζ γίνεται αμέσως συνδετικός κρίκος. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, όσο η σχέση τους δυνάμωνε, έμοιαζαν να δημιουργούν μια ενιαία δημιουργική ταυτότητα που μπορούσε να καταλαβαίνει ενστικτωδώς τι λειτουργεί σε ένα τραγούδι και τι όχι.

Η γέννηση των Stones

Σύντομα γνωρίζουν τον Brian Jones, κιθαρίστα με πάθος για το αυθεντικό αμερικανικό μπλουζ, ο οποίος παίρνει τον αρχικό έλεγχο του συγκροτήματος. Λίγο αργότερα εντάσσονται ο Charlie Watts στα τύμπανα και ο Bill Wyman στο μπάσο, ενώ ο Ian Stewart παραμένει σημαντικός αλλά παρασκηνιακός συνεργάτης.

Η μπάντα ζει τα πρώτα της χρόνια σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Τσέλσι, μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Ο χειμώνας του 1962-63 ήταν από τους πιο ψυχρούς στην ιστορία του Λονδίνου και, όπως θυμόταν αργότερα ο Ρίτσαρντς, έπαιζαν κιθάρα συνεχώς γιατί ήταν ο πιο φθηνός τρόπος να ζεσταθούν.

Την ίδια ώρα, οι Beatles από το Λίβερπουλ κυριαρχούν ήδη στην ποπ σκηνή. Οι Stones όμως ξέρουν ότι προσφέρουν κάτι διαφορετικό: πιο σκοτεινό, πιο ωμό, πιο προκλητικό rock’n’roll βασισμένο στα μπλουζ.

Οι Mick Jagger, Mick Taylor, Charlie Watts, Keith Richards και Bill Wyman των Rolling Stones εμφανίζονται μπροστά σε ένα πλήθος σχεδόν 250.000 θαυμαστών στο Hyde Park του Λονδίνου, στις 5 Ιουλίου 1969, κατά τη διάρκεια μιας πεντάωρης συναυλίας. AP

Σκάνδαλα, τραγωδίες και αλλαγές

Καθώς η φήμη τους μεγαλώνει, ακολουθούν γεγονότα που στιγμάτισαν την ιστορία τους αλλά ταυτόχρονα ενίσχυσαν τον μύθο τους.

Ανάμεσά τους, η αστυνομική έφοδος στο Redlands το 1967, ο εκδιωγμός του Brian Jones από το συγκρότημα και ο μυστηριώδης θάνατός του το 1969, αλλά και το φεστιβάλ Altamont, όπου θεατής δολοφονήθηκε από μέλος των Hells Angels που είχε αναλάβει την ασφάλεια.

Στα επόμενα χρόνια ήρθαν επίσης σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση: η αποχώρηση του Bill Wyman, η είσοδος και αποχώρηση του Mick Taylor, η μόνιμη παρουσία του Ronnie Wood και, το 2021, ο θάνατος του Charlie Watts.

Από αριστερά, οι Ron Wood, Mick Jagger και Keith Richards των Rolling Stones εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους “Hackney Diamonds” στο SoFi Stadium, Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024, στο Inglewood της Καλιφόρνια. Invision

Η σχέση Τζάγκερ – Ρίτσαρντς

Η βιογραφία στέκεται ιδιαίτερα και στη θυελλώδη σχέση των δύο βασικών πυλώνων της μπάντας. Ο Τζάγκερ και ο Ρίτσαρντς πέρασαν περιόδους έντονης σύγκρουσης και διαφωνιών για την κατεύθυνση του συγκροτήματος.

Ωστόσο, πάντα επέστρεφαν στη μουσική.

Όπως σημειώνει ο συγγραφέας, «Η μουσική ήταν το μόνο πράγμα που πάντα έσωζε αυτό το συγκρότημα από τον εαυτό του».

Και όπως συνοψίζει ο ίδιος ο Κιθ Ρίτσαρντς: το σημαντικό δεν ήταν αν κάτι ήταν καλό ή όχι, αλλά να συνεχίσουμε να το κάνουμε.

Ο μύθος συνεχίζεται

Περισσότερο από μια απλή βιογραφία, το βιβλίο του Σπιτζ παρουσιάζει τους Rolling Stones ως ένα διαρκές πολιτιστικό φαινόμενο: μια μπάντα που επέζησε από εγωισμούς, εξαρτήσεις, απώλειες και δεκαετίες αλλαγών, χωρίς ποτέ να χάσει την ταυτότητά της.