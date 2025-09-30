Ρόδος: Ξυλοκόπησαν άγρια και λήστεψαν χρυσοχόο

Νύχτα τρόμου για χρυσοχόο στη Ρόδο καθώς δυο ληστές εισέβαλλαν στο χρυσοχοείο που διατηρεί, τον έκλεψαν και τον ξυλοκόπησαν άγρια.

Η εικόνα του προκαλεί σοκ καθώς ο χρυσοχόος στη Ρόδο δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό με τα χτυπήματα να είναι εμφανή στο πρόσωπο και το σώμα του 56χρονου.

Ο ίδιος μιλά αποκλειστικά στο Live News για τη νύχτα τρόμου που έζησε στα χέρια τους. «Πήρα το ασθενοφόρο και έλεγα ‘ελάτε θα πεθάνω’.

Πίστευα ότι είχα εσωτερική αιμορραγία.

Έχανα από τα αυτιά μου αίμα, από τη μύτη. Πήρα την κόρη μου τηλέφωνο, τον γιο μου, τους έλεγα ότι θα πεθάνω».