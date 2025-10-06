Ρόδος: Προφυλακίστηκε ο 82χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του

Στη φυλακή οδηγείται, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, ο 82χρονος άνδρας που κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του, έπειτα από πολυήμερη δικαστική διαμάχη σχετικά με την προφυλάκισή του. Ο ηλικιωμένος είχε απολογηθεί την προηγούμενη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή Ρόδου, όπου αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

Μετά την απολογία του, προέκυψε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα σχετικά με το αν θα έπρεπε να τεθεί υπό κράτηση ή σε κατ’ οίκον περιορισμό. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών έλυσε τη διαφωνία, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου για προσωρινή κράτηση. Ο 82χρονος αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικη κάτω των 12 ετών, κατάχρηση ανηλίκου σε γενετήσιες πράξεις και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2021, όταν καταγγέλθηκε στις αρχές από την θεία του κοριτσιού η σεξουαλική κακοποίηση του τότε 8χρονου κοριτσιού. Στο πλαίσιο της έρευνας, ο παππούς είχε κληθεί να δώσει ανομωτί κατάθεση, την οποία τότε είχε συνοδεύσει με πλήρη άρνηση των κατηγοριών.