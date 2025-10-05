Ροδόπη: Σύλληψη για παράνομη μεταφορά μεταναστών

Έναν ημεδαπό συνέλαβαν σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης άνδρες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, καθώς τον εντόπισαν εντός ακινητοποιημένου Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, με το οποίο, όπως διακριβώθηκε μετέφερε νωρίτερα παράνομα επτά μη νόμιμους μετανάστες, οι οποίοι επίσης εντοπίστηκαν σε παρακείμενη θαμνώδη περιοχή.

Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.