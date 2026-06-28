Ροδόπη: Διασωληνωμένος 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Διασωληνωμένος στο “Σισμανόγλειο” Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, νοσηλεύεται, και εντός της ημέρας αναμένεται να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ένας 17χρονος, που νωρίτερα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα της ακτής Αρωγής του Δήμου Κομοτηνής.

Ο ναυαγοσώστης της πλαζ κατάφερε να επαναφέρει τον σφυγμό του νεαρού, ο οποίος ακολούθως παρελήφθη από ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάστασή του, αν και έχει σταθεροποιηθεί, εντούτοις παραμένει κρίσιμη.