Ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας στον ΟΗΕ για την εκπαίδευση της Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

ΗΕλλάδα υπερασπίστηκε με ρηματική διακοίνωση προς τον ΟΗΕ την πολιτική της για τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της, με πλήρη σεβασμό στη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923.

Σε ρηματική διακοίνωση προς τα Ηνωμένα Έθνη, η Αθήνα τονίζει ότι η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης, η οποία αριθμεί περισσότερους από 120.000 Έλληνες πολίτες και αναγνωρίζεται ως θρησκευτική μειονότητα βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης, απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και ειδικές εγγυήσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της θρησκείας και της κοινωνικής ζωής.

Η ελληνική πλευρά επισημαίνει ότι το κράτος χρηματοδοτεί πλήρως τα μειονοτικά δημοτικά σχολεία, τα μειονοτικά γυμνάσια και λύκεια σε Κομοτηνή και Ξάνθη, καθώς και τα θρησκευτικά σχολεία, ενώ παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα φοίτησης στα δημόσια σχολεία και ειδική ποσόστωση για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση.

Αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας μειονοτικών σχολείων, η Ελλάδα υπογραμμίζει ότι αυτή εφαρμόζεται μόνο όταν δεν καλύπτεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μαθητών, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της εκπαίδευσης και χωρίς διακριτική μεταχείριση σε σχέση με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα. Στις περιπτώσεις αυτές, το κράτος αναλαμβάνει πλήρως τη μεταφορά των μαθητών προς το πλησιέστερο σχολείο, ενώ προβλέπεται η επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων εφόσον αυξηθεί η ζήτηση.

Η διακοίνωση αναφέρεται επίσης στο περιστατικό που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2026 στο μειονοτικό σχολείο του Αράτου, η λειτουργία του οποίου είχε ανασταλεί προσωρινά, σημειώνοντας ότι οι τοπικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως επρόκειτο για ατύχημα και όχι για ενέργεια που συνδεόταν με διακρίσεις ή κίνητρα μίσους.

Αναλυτικά η ρηματική διακοίνωση που κατέθεσε η Ελλάδα:

Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διασφάλιση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, με πλήρη σεβασμό στη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923. Κεντρικός στόχος αυτής της πολιτικής είναι σαφής: να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί της Μειονότητας απολαμβάνει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εκπαίδευσης, η οποία θα του επιτρέπει την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία και ίσες ευκαιρίες για το μέλλον.

Η Μουσουλμανική Μειονότητα, η οποία αναγνωρίζεται ως θρησκευτική μειονότητα βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης, αποτελείται από περισσότερους από 120.000 Έλληνες πολίτες. Τα μέλη της απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που εγγυώνται το Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και ειδικές προστασίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της θρησκείας και της αστικής ζωής.

Η εκπαίδευση βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της πολιτικής. Το ελληνικό κράτος χρηματοδοτεί πλήρως τα μειονοτικά δημοτικά σχολεία, καθώς και τα γυμνάσια και λύκεια στην Κομοτηνή και την Ξάνθη και τα θρησκευτικά σχολεία (ιεροσπουδαστήρια). Παράλληλα, οι μαθητές είναι ελεύθεροι να φοιτούν στα δημόσια σχολεία, όπου είναι εγγεγραμμένος σημαντικός αριθμός μαθητών της Μειονότητας. Επιπλέον, ειδική ποσόστωση για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια διευκολύνει την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.

Προτεραιότητα δεν αποτελεί μόνο η πρόσβαση, αλλά και η ποιότητα. Η Ελλάδα διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτικές δομές προάγουν υψηλές μαθησιακές επιδόσεις, αποτελεσματική κοινωνικοποίηση και ίσες ευκαιρίες. Στο πλαίσιο αυτό, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας μειονοτικών σχολείων εφαρμόζεται μόνο όταν δεν συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μαθητών, προκειμένου να διατηρούνται τα κατάλληλα μεγέθη τάξεων και τα εκπαιδευτικά πρότυπα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το κράτος καλύπτει πλήρως τη μεταφορά των μαθητών προς το πλησιέστερο σχολείο. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται με ευελιξία, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες ή απομονωμένες περιοχές, όπου τα σχολεία μπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμη και με μικρότερο αριθμό μαθητών, ώστε να αποφεύγονται δυσχέρειες.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η πολιτική αυτή δεν εισάγει διακρίσεις και συνάδει με την προσέγγιση που εφαρμόζεται σε ολόκληρο το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επιπλέον, τα μειονοτικά σχολεία των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά ανασταλεί μπορούν να επαναλειτουργήσουν εφόσον αυξηθεί η ζήτηση. Οι δημόσιες αρχές μεριμνούν επίσης ώστε τα κτίρια αυτών των σχολείων να συντηρούνται και να προστατεύονται κατάλληλα.

Όσον αφορά ένα πρόσφατο περιστατικό τον Ιανουάριο του 2026 σε μειονοτικό σχολείο του χωριού Άρατος, του οποίου η λειτουργία είχε προσωρινά ανασταλεί, οι τοπικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για περιστατικό ακούσιου χαρακτήρα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν συνδεόταν με διακρίσεις ή κίνητρα μίσους.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία και τον ρόλο των Σχολικών Εφορειών των μειονοτικών σχολείων, τα καθήκοντά τους καθορίζονται εξαντλητικά από την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 62092/2002 και περιορίζονται στη διαχείριση των εσόδων και των λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Για την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Σχολικές Εφορείες λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση σε τακτική βάση, καθώς και μέσω έκτακτων καταβολών. Δεν υπάρχει νομοθετική διάταξη που να παρέχει στις Σχολικές Εφορείες συμβουλευτικό ρόλο σε άλλα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι Σχολικές Εφορείες δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν μόνιμα σχολικές αίθουσες ή γραφεία, ούτε στα δημόσια σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτικών, ούτε στα ιδιωτικά σχολεία.

Οι εκπαιδευτικοί στα μειονοτικά σχολεία είναι υψηλά καταρτισμένοι απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων, μέλη της Μειονότητας και δημόσιοι λειτουργοί που επιλέγονται μέσω εθνικών διαδικασιών, διασφαλίζοντας τόσο την ακαδημαϊκή επάρκεια όσο και την πολιτισμική κατανόηση.

Συνολικά, η πολιτική της Ελλάδας καθοδηγείται από τις αρχές της ένταξης, της ισότητας ευκαιριών και της εκπαιδευτικής αριστείας. Μέσω της συνεχούς ενίσχυσης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, το κράτος επιδιώκει να εφοδιάσει τα νεαρά μέλη της Μειονότητας με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την κριτική σκέψη που είναι απαραίτητες για να ευημερήσουν στη σύγχρονη κοινωνία.

Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε αυτή τη δέσμευση, αναγνωρίζοντας ότι η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση αποτελεί το αποτελεσματικότερο θεμέλιο για την ανθεκτικότητα και την πλήρη άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων.