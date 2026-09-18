Ρήγμα στον Δήμο Δέλτα: Τέσσερις σύμβουλοι εγκαταλείπουν την παράταξη της δημάρχου

της Βαρβάρας Ζούκα

Σοβαρό πολιτικό ρήγμα καταγράφεται στη διοίκηση του Δήμου Δέλτα, καθώς τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι αποχωρούν από την παράταξη «Όραμα και Δημιουργία» της Γερακίνας Μπισμπινά και δηλώνουν πλέον ανεξάρτητοι, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση για τον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης.

Πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Σπύρο Σταματάκη και τους πρώην αντιδημάρχους Δημήτρη Καμανά, Θανάση Παππά και Θωμά Μουρμούρα, οι οποίοι με κοινή δήλωσή τους γνωστοποιούν την απόφασή τους να ανεξαρτητοποιηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν λίγες μέρες από την παράταξη της δημάρχου είχε ανεξαρτητοποιηθεί η Ευαγγελία Ζανή, ενώ η δήμαρχος Γερακίνα Μπισμπινά μέσα στο καλοκαίρι είχε προχωρήσει στη διαγραφή του δημοτικού συμβούλου Θεόδωρου Καράδαλη.

Αποχώρηση με ευθεία επίθεση

Το διαζύγιο των τεσσάρων με τη Γερακίνα Μπισμπινά είναι κάθε άλλο παρά βελούδινο. Οι τέσσερις σύμβουλοι περιγράφουν μια παράταξη η οποία, όπως υποστηρίζουν, έχει απομακρυνθεί από «τις αρχές, τις αξίες και το όραμα με τα οποία δημιουργήθηκε», ενώ στρέφουν ευθέως τα πυρά τους στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η διοίκηση.

«Η συλλογικότητα δεν υπάρχει, ο διάλογος έχει μηδενιστεί», αναφέρουν χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας ότι η διαφορετική άποψη αντιμετωπίζεται εχθρικά και «τιμωρείται» με «διαγραφές, παύσεις καθηκόντων, καρατομήσεις και απομακρύνσεις».

Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα έχει το γεγονός ότι οι τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι ήταν προβεβλημένα στελέχη, που είχαν αναλάβει σημαντικά καθήκοντα. «Το ‘Όραμα και Δημιουργία’ δεν ήταν μια παράταξη που απλώς ακολουθήσαμε. Ήμασταν από τους ανθρώπους που τη δημιουργήσαμε», σημειώνουν, υποστηρίζοντας ότι εμπιστεύθηκαν την επικεφαλής της, για να υπηρετήσει ένα συλλογικά διαμορφωμένο αυτοδιοικητικό σχέδιο.

«Μια παράταξη που δημιουργήθηκε από μια ομάδα ανθρώπων δεν μπορεί στην πορεία να μετατρέπεται σε προσωπική υπόθεση κανενός», τονίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, επισημαίνοντας με νόημα ότι «Η ηγεσία είναι ευθύνη. Δεν είναι ιδιοκτησία».

Οι ίδιοι ξεκαθαρίζουν ότι στο εξής θα λειτουργούν ως ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι, δηλώνοντας ότι «οι πολίτες μάς εξέλεξαν για να τους εκπροσωπούμε –όχι για να χειροκροτούμε» και ότι δεν πρόκειται να μετατραπούν σε «ναι σε όλα» ή σε «διακοσμητικά στοιχεία ενός Δημοτικού Συμβουλίου».

Το πολιτικό περιεχόμενο της ανεξαρτητοποίησης, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις εσωτερικές σχέσεις της παράταξης. Στο κλείσιμο της επιστολής οι τέσσερις σύμβουλοι περνούν σε ευθεία κριτική για την κατάσταση στον ίδιο τον Δήμο, κάνοντας λόγο για «απραξία, μηδενισμό και εσωστρέφεια», την οποία και χαρακτηρίζουν ως «κόκκινη γραμμή».

«Δεν μηδενίζουμε όσα δημιουργήσαμε. Όμως, δεν μπορούμε και να προσποιούμαστε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει», αναφέρουν.