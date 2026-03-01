Ρεζά Παχλαβί: Ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη δεν είναι «το τέλος»

Ο πρώην πρίγκιπας και γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος εκδιώχθηκε από την Ισλαμική Δημοκρατία το 1979, έγραψε στο “X” ότι ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ δεν είναι «το τέλος», καλώντας τους Ιρανούς να «ανατρέψουν» την Ισλαμική Δημοκρατία.

Έγραψε χαρακτηριστικά, ότι ο λαός πρέπει να προετοιμαστεί για «ευρεία και αποφασιστική παρουσία στους δρόμους» και τους ζήτησε να φωνάζουν από τα σπίτια τους τη νύχτα.

Ο Παχλαβί είχε προηγουμένως καλέσει τους Ιρανούς αξιωματούχους να «παραδοθούν» και τα στρατιωτικά και αστυνομικά σώματα να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους για να «υπερασπιστούν τη μεγάλη χώρα του Ιράν» και όχι τη «δημοκρατία του εγκλήματος», ώστε να τερματιστεί πιο γρήγορα ο «εφιάλτης».

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, ο Παχλαβί αναδείχθηκε σε εξέχουσα προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, με διαδηλωτές σε ορισμένες περιοχές να φωνάζουν το όνομά του.