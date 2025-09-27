Ρευστό πολιτικό σκηνικό: νέα κόμματα και εσωκομματικές εντάσεις

Του Γιάννη Μπελενιώτη

To πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό καθώς ως το τέλος του έτους αναμένονται εξελίξεις που εστιάζονται κυρίως στη δημιουργία νέων κομμάτων που όπως όλα δείχνουν θα δημιουργήσουν οι πρώην πρωθυπουργοί Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς. Υπάρχει δε στον πολιτικό καμβά και η συζήτηση για την εμπλοκή στην κεντρική πολιτική σκηνή της Μαρίας Καρυστιανού, κάτι που αν συμβεί μπορεί να αποτελέσει game changer ειδικά στο χώρο της αντιπολίτευσης. Το εσωκομματικό σκηνικό δε και σε Νέα Δημοκρατία και σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είναι εύθραστο: Στη Νέα Δημοκρατία είναι γνωστές οι αντιδράσεις βουλευτών και βάσης για το θέμα της επιλογής στελεχών απο το ΠΑΣΟΚ ενώ “παραδοσιακό” κομμάτι παρακολουθεί και τις εξελίξεις γύρω απο το “κόμμα Σαμαρά”. Το ΠΑΣΟΚ δεν ανεβαίνει δημοσκοπικά και αυτό προκαλεί εσωκομματικές γκρίνιες και διαφοροποιήσεις που τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν απο τους “κορυφαίους” και συνυποψηφίους του Νίκου Ανδρουλάκη στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Γερουλάνο, Χάρη Δούκα και Άννα Διαμαντοπούλου. Στο ΣΥΡΙΖΑ, που βυθίζεται δημοσκοπικά, όλα ειναι “παγωμένα” εν αναμονή των κινήσεων Τσίπρα. Ο Μάο έλεγε: “μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση». Στην πολιτική όμως ζητούνται σταθερότητα και συναινέσεις.

(Δημοσιεύεται στην εφημερίδα “Πολιτική”, 27-9-2025)