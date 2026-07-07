Reuters: Το ΝΑΤΟ επιλέγει τα σουηδικά αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης Saab αντί των αμερικανικών

Το ΝΑΤΟ δημοσιοποίησε ήδη σχέδιο για την αγορά έως και 10 αεροσκαφών Saab GlobalEye που θα αντικαταστήσουν τα παλαιά αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης AWACS, υποστηρίζοντας το σουηδικό σύστημα έναντι μιας ανταγωνιστικής λύσης από την αμερικανική Boeing, γράφει το πρακτορείο Reuters.

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι η αντικατάσταση των αμερικανικών αεροσκαφών Boeing E-3 Sentry AWACS του Συστήματος Αερομεταφερόμενης Προειδοποίησης και Ελέγχουτης εποχής του Ψυχρού Πολέμου, γνωστών για τα περιστρεφόμενα ραντάρ τους, έχει στόχο να αντιμετωπιστούν απειλές όπως τα σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Saab, Micael Johansson, εκτίμησε την αγορά στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια και δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο σουηδικός όμιλος θα είναι σε θέση να ξεκινήσει τις παραδόσεις το 2030 εάν υπογραφεί σύντομα η συμφωνία.

«Αυτό θα διασφαλίσει ότι θα διατηρήσουμε την ικανότητα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης του ΝΑΤΟ ισχυρή και αξιόπιστη για τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτεαπό τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει τους συμμάχους να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα και να αγοράσουν περισσότερο αμερικανικό εξοπλισμό, ο Ρούτε κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να υπογραμμίσει τη διεθνή υπόσταση του συστήματος. «Είναι ένα διατλαντικό πρόγραμμα, που υλοποιείται από ευρωπαϊκές και καναδικές βιομηχανίες με ουσιαστική συμβολή από τις αμερικανικές βιομηχανίες», δήλωσε.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι βασίζονται στις ΗΠΑ για την ασφάλειά τους, ενώ τους πιέζει να αγοράσουν περισσότερα αμερικανικά όπλα, υπενθυμίζει το Reuters χαρακτηρίζοντας επιπλέον το GlobalEye ανταγωνιστικό του E-7 Wedgetail της Boeing, αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης που βασίζεται στο μοντέλο 737 και χρησιμοποιείται ως εναέριο κέντρο διοίκησης, επιτήρησης εναέριου χώρου και ανίχνευσης εχθρικών στόχων.

Οι μετοχές της Saab σημείωσανάνοδο σχεδόν 4% την Τρίτη, με τη δημοσιοποίηση ότι χαίρει της προτίμησης του ΝΑΤΟ.

Πηγή: Reuters