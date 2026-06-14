Reuters: Το Ιράν δεσμεύτηκε να μην αποκτήσει πυρηνικά – Τι προβλέπει η συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η Τεχεράνη συμφώνησε να μην κατασκευάσει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα βάσει ενός σχεδίου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ηγετών του Ιράν και των ΗΠΑ, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα γίνει με το υπάρχον εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα συζητηθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες μετά την επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, με το Ιράν να πιέζει να χειριστεί το ίδιο την αραίωση του πυρηνικού υλικού εντός των συνόρων του.

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν τις κυρώσεις επί του πετρελαίου του Ιράν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δήλωσε επίσης ο Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, ώστε να επιτραπεί στο Ιράν να πουλήσει πετρέλαιο και να κρατήσει τα έσοδα από τις πωλήσεις αυτές.

Όπως ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες, βασικό μέρος της συμφωνίας θα είναι επίσης η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από το Ιράνκαι η άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Το Reuters αναφέρει επίσης ότι, σύμφωνα με τον ιρανό αξιωματούχο, το σχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνει την αποδέσμευση από τις ΗΠΑ ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αξίας 25 δισ. δολαρίων που έχουν παγώσει.

Με πληροφορίες από Reuters, Skynews