Reuters: Το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του λόγω τεχνικής βλάβης

Οι ελληνικές αρχές εκτιμούν, όπως αναφέρουν πηγές που επικαλείται το Reuters, ότι το στρατιωτικό θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Λευκάδα πιθανόν βγήκε εκτός πορείας λόγω τεχνικής βλάβης και ενδέχεται να μην είχε διανύσει μεγάλη απόσταση.

Σημειώνεται ότι το drone, το οποίο έφερε εκρηκτικά, εντοπίστηκε από ψαράδες στις ακτές της Λευκάδας στις 7 Μαΐου.

Σύμφωνα με ο Reuters, μονάδες των ελληνικών υπηρεσιών πληροφοριών και του στρατού έχουν αναλάβει την ανάλυση του drone, προχωρώντας στην αποσυναρμολόγηση και στην αντίστροφη μηχανική του, προκειμένου να καθοριστούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η προέλευσή του.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης τα μεταδεδομένα του για να διαπιστώσουν ποια ήταν η αποστολή του και αν εκτοξεύθηκε από μητρικό πλοίο ή από χερσαία βάση, πιθανόν ακόμη και από τη Λιβύη μέσω της Μεσογείου.

Πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι το drone πιθανότατα απέτυχε να φτάσει στον στόχο του αφού έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικής δυσλειτουργίας.