Reuters: Τι θα κάνει ο Μητσοτάκης με το όπλο που του δώρισε ο Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα κρατήσει το όπλο που του έδωσε ως δώρο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πρωθυπουργός αποφάσισε να το παραδώσει στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα.

Το περίστροφο που έλαβε ο Έλληνας πρωθυπουργός, όπως και εκείνα που έλαβαν ως δώρο και οι υπόλοιποι ηγέτες είναι ένα Gumusay .357 Magnum, ένα σπάνιο εξάσφαιρο όπλο που κατασκευάστηκε από την τουρκική εταιρεία MKE τη δεκαετία του 1990.

Το όπλο ήταν τοποθετημένο μέσα σε ένα ξύλινο κουτί με τη σημαία της Τουρκίας και το λογότυπο του ΝΑΤΟ, καθώς και μια πινακίδα με την επιγραφή «Gumusay, το πρώτο πιστόλι τύπου περιστρόφου που κατασκευάστηκε στη χώρα μας», γραμμένο στα τουρκικά και τα αγγλικά.

Φυσικά ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν ήταν ο μόνος που βρέθηκε σε αυτό το δίλημμα. Σε στρατιωτικό μουσείο θα δωρίσει το όπλο και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενώ άλλοι ηγέτες τα άφησαν στις πρεσβείες τους καθώς σε πολλές περιπτώσεις η μεταφορά πυροβόλων όπλων, ιδίως αυτών που είναι σε λειτουργία, συχνά δεν είναι τόσο απλή.

Το ερώτημα βέβαια παραμένει. Γιατί ένα τέτοιο δώρο; Είναι σίγουρα συνηθισμένο για αρχηγούς κρατών να ανταλλάσσουν διάφορα δώρα κατά τη διάρκεια των συναντήσεών τους ή των συνόδων κορυφής. Αλλά όχι τέτοια δώρα όπως του Τούρκου ηγέτη.