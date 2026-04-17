Reuters: Συνοδεία μαχητικών του Πακιστάν αναχώρησε η αντιπροσωπεία του Ιράν από το Ισλαμαμπάντ

Σε επιχείρηση υψηλής ασφάλειας προχώρησε η Πολεμική Αεροπορία του Πακιστάν, συνοδεύοντας Ιρανούς διαπραγματευτές κατά την επιστροφή τους από το Ισλαμαμπάντ, μετά την ολοκλήρωση άκαρπων συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η επιχείρηση ενεργοποιήθηκε έπειτα από εκτιμήσεις της ιρανικής πλευράς ότι υπήρχε ενδεχόμενο στοχοποίησης της αντιπροσωπείας από το Ισραήλ. Υπό το πρίσμα αυτό, οι πακιστανικές αρχές έθεσαν σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο προστασίας για τη διασφάλιση της ασφαλούς επιστροφής των αξιωματούχων.

Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της επιχείρησης, το Pakistan Air Force ανέπτυξε περίπου δύο δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία συνόδευσαν την πτήση που μετέφερε τους Ιρανούς διαπραγματευτές. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε και αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (AWACS), με στόχο την ενίσχυση της επιτήρησης του εναέριου χώρου και την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων απειλών.

Η κίνηση αυτή καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο ανησυχίας που επικρατεί στην περιοχή, καθώς και τη βαρύτητα που αποδίδεται στην ασφάλεια των διπλωματικών αποστολών εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, υπογραμμίζει τον ρόλο του Πακιστάν ως κρίσιμου διαμεσολαβητή και παράγοντα σταθερότητας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεν κατέληξαν σε απτά αποτελέσματα, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα για την πορεία των διπλωματικών προσπαθειών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή.