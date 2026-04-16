Reuters: Προσωρινή συμφωνία εξετάζουν ΗΠΑ και Ιράν καθώς παραμένουν οι διαφορές για τα πυρηνικά

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν στρέψει την προσοχή τους σε μια προσωρινή συμφωνία για να αποτραπούν οι εχθροπραξίες, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, δήλωσαν στο Reuters ιρανικές πηγές.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, αλλά βασικά ζητήματα παραμένουν άλυτα.

Οι πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν επιδιώκει ένα μνημόνιο που θα περιλαμβάνει την αποδέσμευση κεφαλαίων με αντάλλαγμα την άδεια διέλευσης περισσότερων πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Πρόσθεσαν ότι, βάσει των προτάσεων που συζητήθηκαν, τα πλοία θα μπορούσαν να διέρχονται από τμήματα της πλωτής οδού με μειωμένο κίνδυνο, εάν επιτευχθεί μια ευρύτερη συμφωνία.