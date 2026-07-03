Reuters: Ο Καναδάς θα ανακοινώσει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τις 10 χώρες που υποστηρίζουν την Παγκόσμια Αμυντική Τράπεζα

Ο Καναδάς στοχεύει να ανακοινώσει περίπου δέκα ιδρυτικές χώρες για μια παγκόσμια τράπεζα άμυνας στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Τουρκία, δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη (2/7) η επικεφαλής διαπραγματεύτρια του Καναδά.

Σύμφωνα με το Reuters, o Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ προωθεί την Τράπεζα Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας (DSRB) στο πλαίσιο της έκκλησής του φέτος για μια συμμαχία «μεσαίων δυνάμεων» για την καταπολέμηση αυτού που θεωρεί ως διάσπαση της παραδοσιακής παγκόσμιας τάξης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Ο Κάρνεϊ υποστηρίζει ότι τέτοια κράτη πρέπει να ανταποκριθούν στον κατακερματισμό της διεθνούς τάξης που παραδοσιακά κυριαρχείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ιζαμπέλ Χάντον, επικεφαλής διαπραγματεύτρια του Καναδά στην έναρξη της πολυμερούς πρωτοβουλίας και διευθύνουσα σύμβουλος της Τράπεζας Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Καναδά, δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ είχε οριστεί ως η προθεσμία για την ανακοίνωση των ιδρυτικών μελών. Ανέφερε ότι ο αρχικός κατάλογος θα περιλαμβάνει τον Καναδά και τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η Καναδή διαπραγματεύτρια προειδοποίησε ότι η ανακοίνωση εξαρτάται από τις τελευταίες συζητήσεις με τους συμμάχους. Ένα ευαίσθητο ζήτημα είναι η αξία των κεφαλαιακών εισφορών των συμμετεχόντων κρατών.

Η Χάντον δήλωσε ότι η πρωτοβουλία έχει πολιτική δυναμική, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με αυτήν, η Οτάβα θέλει να ξεκινήσει το έργο με κράτη έτοιμα να γίνουν ιδρυτικά μέλη. Μετά από αυτό, η ένταξη θα παραμείνει ανοιχτή σε άλλες χώρες.

Το μέλλον της τράπεζας εξαρτάται από την υποστήριξη επαρκώς οικονομικά εύρωστων κρατών. Αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση πιστοληπτικής αξιολόγησης τριπλού Α. Μια τέτοια αξιολόγηση θα επέτρεπε στο ίδρυμα να προσελκύσει κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους.

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις στην άμυνα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Ο Καναδάς και το Λουξεμβούργο είναι, μέχρι στιγμής, τα μόνα κράτη που έχουν υποστηρίξει δημόσια την πρωτοβουλία. Το Λουξεμβούργο θα φιλοξενήσει την ευρωπαϊκή βάση της τράπεζας.

Η DSRB ( Defence, Security & Resilience Bank) είχε παραγωγικές συζητήσεις με τη Νότια Κορέα. Η Χάντον εκτίμησε τις πιθανότητες ένταξης της Σεούλ στο 50%. Είπε ότι μια τέτοια συμμετοχή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αργότερα.

Το Υπουργείο Οικονομικών της Νότιας Κορέας δήλωσεπροηγουμένως ότι εξετάζει την πρόταση. Προς το παρόν, κανένα άλλο κράτος της G7 δεν είναι κοντά στην ένταξη.

Η καναδική πρωτοβουλία αντιμετωπίζει πιθανές προκλήσεις στην Ευρώπη. Η DSRB ανταγωνίζεται άλλα έργα χρηματοδότησης της άμυνας, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE.

Ο Linus Terhorst, αναλυτής στο Royal United Services Institute, δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής στην Άγκυρα θα αποτελέσει μια σημαντική δοκιμασία. Είπε ότι η συνάντηση θα δείξει εάν υπάρχει αρκετή δυναμική για να λειτουργήσει το έργο.

Οι συνεισφορές που απαιτούνταν από τα ιδρυτικά κράτη θα ήταν ανάλογες με το μέγεθος των οικονομιών τους. Ο Χάντον παραδέχτηκε ότι το κεφαλαιακό κομμάτι ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της απόφασης.

Ο Καναδάς θα μπορούσε να συνεισφέρει έως και 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, ανέφερε μια πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Οι μικρότερες χώρες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν μεταξύ 500 εκατομμυρίων και 750 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα στοιχεία δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η Βρετανία και η Γερμανία είναι επιφυλακτικές

Η Βρετανία δίσταζε να συμμετάσχει στο καναδικό έργο. Το Λονδίνο προτιμά το δικό του έργο χρηματοδότησης της άμυνας, που ονομάζεται MDM. Αναπτύσσεται μαζί με την Ολλανδία και τη Φινλανδία.

Ωστόσο, πηγές που επικαλείται το Reuters αναφέρουν ότι το Λονδίνο εξετάζει επιλογές για ευθυγράμμιση ή συγχώνευση με την DSRB. Ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι ήθελε να συζητήσει το έργο με τον επόμενο Βρετανό πρωθυπουργό. Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ.

Η Γερμανία έχει προηγουμένως αποστασιοποιηθεί από το έργο. Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι το Βερολίνο συμμετείχε στις συζητήσεις ως παρατηρητής.

Αρκετές χώρες εξετάζουν την πρόταση

Η Ιταλία, η Ισπανία, η Τουρκία, το Βέλγιο και η Ουκρανία έχουν εξετάσει όλες προτάσεις για την DSRB.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολίασε άμεσα την πιθανή συμμετοχή. Ωστόσο, πηγές που επικαλείται το Reuters αναφέρουν ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται.

Η Ολλανδία ανακοίνωσε ότι δεν συμμετέχει. Η ολλανδική κυβέρνηση δήλωσε ότι επικεντρώνεται στην πρωτοβουλία MDM, μαζί με τη Βρετανία και τη Φινλανδία.

Η DSRB προτάθηκε το 2024 από μια ομάδα πρώην συμβούλων ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Η ομάδα περιελάμβανε επίσης πρώην ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους και τραπεζίτες.

Η πρωτοβουλία έρχεται εν μέσω αυξανόμενων αμυντικών απαιτήσεων μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ. Αυτές συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις εντάσεις με τη Ρωσία και την στρατιωτική επέκταση της Κίνας.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν τον Ιούνιο του 2025 να διαθέσουν το 5% του ΑΕΠ στην άμυνα και τις σχετικές επενδύσεις έως το 2035.Ο Καναδάς δεν αναμένεται να ανακοινώσει την πόλη υποδοχής της DSRB την επόμενη εβδομάδα. Πέντε πόλεις διεκδικούν: Τορόντο, Μόντρεαλ, Οτάβα, Χάλιφαξ και Βανκούβερ.

Αρκετές μεγάλες τράπεζες έχουν συμμετάσχει στο έργο. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι JPMorgan, Deutsche Bank, Commerzbank και ING.

Συμμετέχουν επίσης καναδικά ιδρύματα όπως η RBC, η BMO, η CIBC, η National Bank of Canada, η Scotiabank και η TD Bank.