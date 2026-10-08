Reuters: ΗΠΑ και Ρωσία εξετάζουν την επαναλειτουργία του Nord Stream

Κορυφαίοι Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν συνομιλίες σχετικά με την προσέλκυση επενδυτή στους αγωγούς Nord Stream, οι οποίοι μετέφεραν φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία πριν η Μόσχα εισβάλει στην Ουκρανία, δήλωσαν υπό καθεστώς ανωνυμίας στο πρακτορείο Reuters πέντε άτομα που γνωρίζουν τις επαφές.

Στις συζητήσεις συμμετέχουν ο Κίριλ Ντμίτριεφ, στενός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το ουκρανικό, Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Κούσνερ θεωρεί την επιχειρηματική δραστηριότητα κεντρικής σημασίας για την αποκατάσταση της ειρήνης. Μια τέτοια συμφωνία θα επέτρεπε στους Αμερικανούς επενδυτές να επωφεληθούν από τις ενεργειακές ροές προς την Ευρώπη μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Οι Ντμίτριεφ και Κούσνερ συναντήθηκαν στη Μόσχα και τη Νέα Υόρκη τις τελευταίες εβδομάδες, όμως δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό συζήτησαν για τον Nord Stream σε αυτές τις περιπτώσεις.

«Οποιεσδήποτε συμφωνίες θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και πρέπει να ωφελούν τους φορολογούμενους και τις εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, όταν ρωτήθηκε για τις συζητήσεις για τον αγωγό.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος έχει αγωνιστεί για την επανέναρξη των πωλήσεων ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία, συναντήθηκε τον περασμένο μήνα με εκπροσώπους του υπουργείου Ενέργειας και του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για να συζητήσουν πιθανές ενεργειακές πρωτοβουλίες ΗΠΑ-Ρωσίας.

Οι τρέχουσες συνθήκες

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι δεδομένων των εμποδίων που υπάρχουν σήμερα, μια συμφωνία είναι απίθανη μεσοπρόθεσμα. Οι αγωγοί φυσικού αερίου Nord Stream βρίσκονται σε καθεστώς κυρώσεων από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, γεγονός που καθιστά παράνομη οποιαδήποτε επανεκκίνησή τους.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να άρει ή να χαλαρώσει τις κυρώσεις των ΗΠΑ, αλλά αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου μήνα, αυτό θα γίνει πιο δύσκολο.

Η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δαπανούν δισεκατομμύρια ευρώ για την ανοικοδόμηση του στρατού τους ενόψει ενδεχόμενου κινδύνου από τη Ρωσία, θα αντισταθούν σθεναρά στην επαναλειτουργία του Nord Stream.

Μια εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας δήλωσε ότι ο Nord Stream και το ρωσικό φυσικό αέριο έχουν υποστεί κυρώσεις στην Ευρώπη και ότι η Γερμανία έχει βρει εναλλακτικές λύσεις. Οποιαδήποτε επαναλειτουργία των αγωγών θα απαιτούσε την έγκριση της κυβέρνησης και αυτό «δεν είναι επιθυμητό», είπε.