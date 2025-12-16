Reuters: Η Ελλάδα θα παρουσιάσει ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Η Ελλάδα θα παρουσιάσει σύντομα μια εξωδικαστική συμφωνία για δάνεια σε ελβετικό φράγκο , sε μια προσπάθεια να τερματίσει μια μακροχρόνια διαμάχη σχετικά με τα αυξανόμενα κόστη αποπληρωμής που προκαλούνται από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιώναναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πηγές.

«Η προτεινόμενη συμφωνία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και θα περιλαμβάνει περικοπή μεταξύ 15% και 50% για το υπόλοιπο ποσό των δανείων», δήλωσε στο Reuters, ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος με γνώση του θέματος, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Περισσότεροι από 50.000 Έλληνες έλαβαν δάνεια σε ελβετικά φράγκα στα μέσα της δεκαετίας του 2000, προσελκυόμενοι από τα χαμηλότερα επιτόκια. Τώρα τα αποπληρώνουν με πολύ μεγαλύτερες δόσεις, μετά την άνοδο του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ. Τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα ήταν επίσης δημοφιλή σε περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης.

Το ενημερωτικό δελτίο «The Week in Breakingviews» προσφέρει πληροφορίες και ιδέες από την παγκόσμια ομάδα οικονομικών σχολιαστών του Reuters.

Πολλοί Έλληνες δανειολήπτες προσέφυγαν στα δικαστήρια εναντίον των τραπεζών τους, ελπίζοντας σε αποζημίωση. Οι τελικές αποφάσεις εκκρεμούν ακόμη.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε προγραμματίσει να ανακοινώσει μια συμφωνία το καλοκαίρι, αλλά λόγω πολύπλοκων τεχνικών ζητημάτων, αυτή οριστικοποιήθηκε μόνο τις τελευταίες εβδομάδες.

Θα παρέχει ευνοϊκή μετατροπή των υπολειπόμενων δανείων από ελβετικά φράγκα σε ευρώ, με έκπτωση που θα κυμαίνεται μεταξύ 15% και 50% επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας, ανάλογα με το εισόδημα των δανειοληπτών.

Το συνολικό κόστος για τις ελληνικές τράπεζες θα κυμανθεί μεταξύ 400 και 600 εκατομμυρίων ευρώ (470,40-706,56 εκατομμύρια δολάρια), ανάλογα με τον αριθμό των δανείων που χορήγησαν και τη συμμετοχή των δανειοληπτών, ανέφεραν κυβερνητικός αξιωματούχος και άλλος αξιωματούχος του τραπεζικού τομέα, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το σχέδιο θα είναι εθελοντικό.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, από τα περίπου 37.000 δάνεια σε ελβετικά φράγκα που απομένουν, τα 20.000 βρίσκονται στις τράπεζες, ενώ τα 17.000 είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια που βρίσκονται στα χέρια εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων ή έχουν τιτλοποιηθεί μέσω του λεγόμενου προγράμματος μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων «Hercules».