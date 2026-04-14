Reuters: Η Ελλάδα θα μειώσει στο 2% από 2,4% την πρόβλεψη για ανάπτυξη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ελλάδα σχεδιάζει να μειώσει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2026 περίπου στο 2%, από 2,4%, λόγω πληθωριστικών πιέσεων που προκύπτουν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με όσα δήλωσαν δύο αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών στο Reuters την Τρίτη.

Η νέα πρόβλεψη θα ενσωματωθεί στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Με βάση τον Προϋπολογισμό του 2026, η ανάπτυξη της χώρας αναμενόταν να διαμορφωθεί στο 2,4%, ενώ ο πληθωρισμός στο 2,2%.

«Ο πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος από ό,τι αναμενόταν, λόγω των αυξημένων τιμών ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους στο Reuters.