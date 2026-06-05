Reuters: Η Ελλάδα ετοιμάζεται να επιβάλει φόρο 15% στα κέρδη από τα κρυπτονομίσματα

Η Ελλάδα προετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών 15% στα κρυπτονομίσματα , δήλωσαν στο Reuters την Παρασκευή (5/6) δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι που έχουν γνώστη επί του θέματος.

Η Ελλάδα δεν διαθέτει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα για τον τομέα.

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει νόμο που αναμένεται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες.

«Στόχος είναι να συμπεριληφθούν τα κρυπτονομίσματα στον φορολογικό κώδικα της χώρας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η φορολογία των κρυπτονομισμάτων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνεται από 8% στην Κύπρο έως 30% στη Γαλλία και συνήθως επιβάλλεται στα κεφαλαιακά κέρδη.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε το σχέδιο της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι τα πρώτα 500 ευρώ (580 δολάρια) από τα κέρδη θα είναι αφορολόγητα. Ο φόρος δεν θα ισχύει για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων σε ατομικό επίπεδο, αλλά θα ισχύει εάν η οντότητα που κάνει εξόρυξη είναι καταχωρημένη ως εταιρεία.

Και οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών χρησιμοποιεί πλατφόρμες εκτός της χώρας. Προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για τα έσοδα του κράτους από τον νέο φόρο.