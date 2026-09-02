Reuters: Η Ελλάδα ενδέχεται να αποπληρώσει το πρώτο μνημόνιο δύο χρόνια νωρίτερα

Η Ελλάδα ενδέχεται να αποπληρώσει πλήρως έως το 2029, δύο χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, τα δάνεια ύψους 53 δισ. ευρώ που έλαβε στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης, χάρη στις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και την οικονομική ανάπτυξη, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στο Reuters την Τετάρτη.

Ειδικότερα, η Αθήνα είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι σχεδιάζει να αποπληρώσει έως το 2031 τα διμερή δάνεια που έλαβε το 2010 από χώρες της Ευρωζώνης μέσω του Greek Loan Facility, του πρώτου από τα τρία προγράμματα διάσωσης, συνολικού ύψους περίπου 289 δισ. ευρώ. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την εξόφλησή τους δέκα χρόνια πριν από τη λήξη τους, με ετήσιες καταβολές ύψους 5 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, νωρίτερα φέτος κατέβαλε μεγαλύτερη δόση, ύψους 6,9 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο των συγκεκριμένων δανείων να έχει μειωθεί στα 19,5 δισ. ευρώ.

«Είναι πολύ πιθανό να έχουμε αποπληρώσει πλήρως τα δάνεια του πρώτου προγράμματος έως το 2030 ή ακόμη και έως το 2029, αντί για το 2031», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε στο Reuters ότι η πλήρης αποπληρωμή μπορεί να γίνει το 2029-2030, προσθέτοντας ότι, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, οι πρόωρες αποπληρωμές θα επιταχυνθούν τα επόμενα χρόνια.

Οι καλύτερες του αναμενομένου δημοσιονομικές επιδόσεις και τα ταμειακά διαθέσιμα, ύψους περίπου 32 δισ. ευρώ, τα οποία ενισχύονται από την ανάπτυξη της οικονομίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, δίνουν στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μεγαλύτερες πρόωρες αποπληρωμές.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 2%, υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ για φέτος αναμένεται πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 4% του ΑΕΠ, σχεδόν διπλάσιο από την αρχική πρόβλεψη.

Σύμφωνα με τον πρώτο αξιωματούχο, η Ελλάδα θα αποπληρώσει πρόωρα τουλάχιστον 5,1 δισ. ευρώ το 2027, ενώ προσβλέπει και σε νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης μετά τις βουλευτικές εκλογές που αναμένονται το επόμενο έτος.

Σημειώνεται ότι, οι S&P, Fitch και DBRS Morningstar αξιολογούν σήμερα το ελληνικό χρέος με «BBB», ενώ η Moody’s με «Baa3».