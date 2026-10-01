Reuters: Η ΕΕ εξετάζει αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ μετά τις προειδοποιήσεις Τραμπ

Ηομάδα εργασίας της Ενεργειακής Ένωσης της ΕΕ θα συνεδριάσει την Παρασκευή για να εξετάσει το ενδεχόμενο αποδέσμευσης αποθεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από Γερμανία και Γαλλία να διαθέσουν στην αγορά μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ που διατηρούν για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, καθιστώτας σαφές ότι, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση από την ευρωπαϊκή πλευρά, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο απαγόρευσης στις εξαγωγές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Ουάσιγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση από την ευρωπαϊκή πλευρά, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών ή ακόμη και απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το συγκεκριμένο σενάριο εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ των επιλογών που εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Λευκός Οίκος αναζητεί τρόπους για να περιορίσει τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία για την αμερικανική κυβέρνηση όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ εξετάζεται σε καθημερινή βάση ενώ έχει αναγνωρίσει ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να προκαλέσει παράπλευρες επιπτώσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων.

Το ενδεχόμενο περιορισμού εξαγωγών

Ειδικότερα, ένας περιορισμός των εξαγωγών θα μπορούσε να αυξήσει τις διαθέσιμες ποσότητες ντίζελ στο εσωτερικό των ΗΠΑ και, κατ’ επέκταση, να ασκήσει καθοδικές πιέσεις στις τιμές του. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον Τραμπ, υπάρχει κίνδυνος το μέτρο να επηρεάσει αρνητικά τις τιμές της βενζίνης.

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να σταθμίζει τα πιθανά οφέλη αλλά και τις επιπτώσεις μιας τέτοιας παρέμβασης. Ενδεχόμενη απαγόρευση θα περιόριζε τις ποσότητες αμερικανικού ντίζελ που διοχετεύονται στις διεθνείς αγορές, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά στο εσωτερικό και να περιοριστούν οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί καταναλωτές.

Σύμφωνα με το POLITICO, ανάλογη πρόταση έγινε και σε ένα ακόμη μεγάλο κράτος-μέλος της ΕΕ το οποίο προσεγγίστηκε διμερώς στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με άλλον υψηλόβαθμο Ευρωπαίο αξιωματούχο στον τομέα της ενέργειας.

«Ήταν σε πολύ υποθετικό επίπεδο: «Τι θα λέγατε εάν η Ευρώπη αποδέσμευε μέρος των αποθεμάτων της ώστε να μειωθούν οι τιμές και να ασκηθεί πίεση στην αγορά μέσω της αύξησης της προσφοράς;”», ανέφερε ο αξιωματούχος, περιγράφοντας την αμερικανική προσέγγιση. «Αυτό θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει την κυβέρνησή μας να μη συνεχίσει τη συζήτηση για την απαγόρευση των εξαγωγών».

Ο Ράιτ, όπως και η αμερικανική βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, αντιτίθεται στην επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών ενός από τα πετρελαϊκά προϊόντα με τη μεγαλύτερη ζήτηση παγκοσμίως. Η πρόταση προς την Ευρώπη θεωρείται, ως εκ τούτου, προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικής λύσης απέναντι σε ένα τόσο δραστικό μέτρο.

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Άννα-Κάισα Ίτκονεν δεν επιβεβαίωσε εάν η ΕΕ είχε λάβει επισήμως το αίτημα του Ράιτ. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε αποδέσμευση αποθεμάτων θα μπορούσε να συμφωνηθεί μόνο μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), του οργανισμού με έδρα το Παρίσι που συντονίζει την ενεργειακή πολιτική μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών και είχε επιβλέψει αντίστοιχη αποδέσμευση αποθεμάτων νωρίτερα φέτος.

Η Ίτκονεν πρόσθεσε ότι η Κομισιόν βρίσκεται σε στενή επικοινωνία τόσο με τα κράτη-μέλη της ΕΕ όσο και με την Ουάσιγκτον.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι το ενδεχόμενο απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι.

«Το σκέφτομαι», δήλωσε ο Τραμπ, ερωτηθείς για την πιθανότητα απαγόρευσης των εξαγωγών κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο. «Μιλάω πολύ γι’ αυτό με τον [υπουργό Ενέργειας] Κρις [Ράιτ] και τον [υπουργό Εσωτερικών] Νταγκ [Μπέργκαμ]. Θεωρούν κατά κάποιον τρόπο ότι θα βοηθούσε στο ντίζελ, αλλά ενδέχεται να αυξήσει τις τιμές άλλων προϊόντων».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να αποκλείσει το ενδεχόμενο περιορισμού των εξαγωγών ντίζελ.

«Είναι κάτι που εξετάζουμε και συζητάμε καθημερινά», είπε. «Ωστόσο, φαίνεται ότι θα είχε αρνητική επίπτωση στη βενζίνη, επομένως η τιμή της θα αυξανόταν λίγο, ενώ του ντίζελ θα υποχωρούσε λίγο».

Ο Κρις Ράιτ, ο οποίος βρισκόταν μαζί με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση πρόκειται σύντομα να ανακοινώσει μέτρα με στόχο τη μείωση των τιμών του ντίζελ.

Παράλληλα, προανήγγειλε κινήσεις και από την Ευρώπη με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς στην αγορά.

«Θα ακούσετε ανακοινώσεις από τους φίλους μας στην Ευρώπη για νέες ποσότητες ντίζελ που θα διοχετευθούν στην αγορά και οι οποίες θα συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση των τιμών του ντίζελ», δήλωσε ο Ράιτ.