Reuters: Εκτός από τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε μυστικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν

ΗΣαουδική Αραβία πραγματοποίησε σειρά μυστικών αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, ως αντίποινα για τα πλήγματα που δέχθηκε στο έδαφός της κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο δύο δυτικούς αξιωματούχους με γνώση των εξελίξεων και δύο Ιρανούς αξιωματούχους.

Οι επιθέσεις αυτές, οι οποίες δεν είχαν αποκαλυφθεί έως σήμερα, θεωρούνται η πρώτη γνωστή περίπτωση άμεσης στρατιωτικής δράσης της Σαουδικής Αραβίας σε ιρανικό έδαφος. Παράλληλα, αποτυπώνουν τη μετατόπιση της στάσης του Ριάντ απέναντι στην Τεχεράνη, με το βασίλειο να εμφανίζεται πλέον περισσότερο αποφασισμένο να απαντήσει δυναμικά στον βασικό γεωπολιτικό του αντίπαλο στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους δυτικούς αξιωματούχους, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Μαρτίου από την Πολεμική Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας. Ένας από αυτούς τις χαρακτήρισε «ανταποδοτικά πλήγματα ως απάντηση στις επιθέσεις που δέχθηκε η Σαουδική Αραβία».

Το Reuters επισημαίνει ότι δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθούν οι ακριβείς στόχοι των επιθέσεων, ενώ ούτε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ούτε ανώτερος Σαουδάραβας αξιωματούχος προχώρησαν σε σαφή επιβεβαίωση ή διάψευση των πληροφοριών.

Η αποκάλυψη φωτίζει τη διεύρυνση μιας σύγκρουσης που ξεκίνησε μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις εναντίον και των έξι κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, στοχοποιώντας όχι μόνο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις αλλά και αεροδρόμια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές. Παράλληλα, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο και στις αγορές ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, η Wall Street Journal ανέφερε ότι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχώρησαν σε στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Οι κινήσεις Σαουδικής Αραβίας και ΗΑΕ αποκαλύπτουν ότι οι μοναρχίες του Κόλπου, αφού βρέθηκαν στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων, άρχισαν να απαντούν στρατιωτικά, παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της σύγκρουσης παρέμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, η στρατηγική των δύο χωρών διαφοροποιήθηκε. Τα ΗΑΕ υιοθέτησαν πιο επιθετική γραμμή, ενώ η Σαουδική Αραβία επιχείρησε παράλληλα να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τεχεράνη, επιδιώκοντας την αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης περιφερειακής ανάφλεξης.

Σύμφωνα με Ιρανούς και δυτικούς αξιωματούχους, μετά τα σαουδαραβικά πλήγματα ακολούθησαν εντατικές διπλωματικές επαφές, οι οποίες οδήγησαν σε άτυπη συμφωνία αποκλιμάκωσης μεταξύ Ριάντ και Τεχεράνης λίγο πριν από την ευρύτερη εκεχειρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 7 Απριλίου.