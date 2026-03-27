Χάκερ που συνδέονται με το Ιράν αποκάλυψαν την παραβίαση των προσωπικών εισερχομένων του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του διευθυντή και το υποτιθέμενο βιογραφικό του στο διαδίκτυο, αναφέρει το Reuters.

Στην ιστοσελίδα τους, η ομάδα χάκερ Handala Hack Team ανέφερε ότι ο Πατέλ «θα βρει τώρα το όνομά του ανάμεσα στη λίστα των θυμάτων που έχουν χακαριστεί με επιτυχία».

Δείγμα του υλικού που ανέβασαν οι χάκερ και εξέτασε το Reuters φαίνεται να δείχνει ένα μείγμα προσωπικής και επαγγελματικής αλληλογραφίας που χρονολογείται μεταξύ 2010 και 2019.

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε στο Reuters ότι τα email του Πατέλ είχαν παραβιαστεί, αλλά δεν μπήκε σε λεπτομέρειες. Το FBI δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.