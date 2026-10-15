Reuters: «Ακόμα και τον Νοέμβριο» οι αποφάσεις για το επόμενο βήμα της Λαγκάρντ

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ενδέχεται να ορίσει την Κριστίν Λαγκάρντ ως την επόμενη πρόεδρό του, ακόμη και εντός του επόμενου μήνα, όπως δήλωσαν στο Reuters τέσσερα πρόσωπα που πρόσκεινται στον οργανισμό.

Μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε την πρόωρη αποχώρησή της από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), πυροδοτώντας παράλληλα ευρύτερες ανακατατάξεις στα ανώτατα κλιμάκια της ΕΚΤ.

Υπενθυμίζεται πως η θητεία της Λαγκάρντ στην ΕΚΤ έχει προγραμματιστεί να λήξει τον Οκτώβριο του 2027.

Μια πρόωρη αποχώρηση θα έδινε στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να επιλέξουν νέο πρόεδρο για την ΕΚΤ πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία την άνοιξη —στις οποίες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα μπορούσε να επικρατήσει η άκρα δεξιά— ενώ θα μπορούσε επίσης να ανοίξει τον δρόμο για μια συμφωνία που θα αφορά δύο ακόμη ανώτατες θέσεις στην ΕΚΤ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του WEF (Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ), στο οποίο συμμετέχει και η ίδια η Λαγκάρντ, θα συνεδριάσει στις 2 Νοεμβρίου και ενδέχεται να την εκλέξει ως την επόμενη πρόεδρό του, σύμφωνα με άτομα που πρόσκεινται στον οργανισμό, τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης του ζητήματος.

Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Μάλιστα, δύο από τα άτομα αυτά δήλωσαν ότι το Συμβούλιο θα μπορούσε, εναλλακτικά, να αξιοποιήσει τη συνεδρίαση για να ορίσει ημερομηνία ψηφοφορίας, η οποία θα επέτρεπε στη Λαγκάρντ να εμφανιστεί ως η ορισθείσα πρόεδρος κατά την ετήσια σύνοδο του WEF τον Ιανουάριο στο Νταβός —εκεί όπου συγκεντρώνονται πολιτικοί και επιχειρηματικοί ηγέτες για να συζητήσουν παγκόσμια οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα.

Σημείωσαν, ωστόσο, ότι η εκλογή της Λαγκάρντ δεν είναι βέβαιη, προσθέτοντας πάντως ότι η 70χρονη πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας χαίρει ευρείας υποστήριξης εντός του Συμβουλίου, το οποίο, σύμφωνα με τον ιστότοπό του, απαρτίζεται από 27 μέλη.