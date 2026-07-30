Ρέθυμνο: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πρέβελη

Βελτιωμένη παρουσιάζεται από αργά το απόγευμα η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο, έπειτα από τις ιδιαίτερα δύσκολες ώρες που προηγήθηκαν, όταν το πύρινο μέτωπο απείλησε ακόμη και το εμβληματικό φοινικόδασος της περιοχής. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, νωρίτερα το μεσημέρι η κατάσταση ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι φλόγες άγγιξαν το φοινικόδασος της Πρέβελης. Ωστόσο, από αργά το απόγευμα η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία της Πρέβελης, όπου εξαιτίας της πυρκαγιάς και των δυσμενών συνθηκών κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνσή τους διά θαλάσσης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με βόρειους ανέμους έντασης 8 μποφόρ. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και δύο ιδιωτικά σκάφη, ενώ μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης FRONTEX, προκειμένου να συνδράμει εφόσον απαιτηθεί. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.