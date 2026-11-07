Ρέθυμνο: Στον μαρτυρικό Αβδελλά ο Κωνσταντίνος Τασούλας – Φόρος τιμής στα θύματα των ναζί

Το μήνυμα ότι η ελευθερία δεν αποτελεί αυτονόητο αγαθό, αλλά είναι αποτέλεσμα των θυσιών προηγούμενων γενεών, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, από τον μαρτυρικό Αβδελλά του Δήμου Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο.

Ο κ. Τασούλας παρέστη στην τελετή τιμής και μνήμης για τους κατοίκους που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής στη θέση Γουρνόλακκος του Ψηλορείτη, τον Σεπτέμβριο του 1943.

«Είμαστε ελεύθεροι, όχι αυτονόητα. Είμαστε ελεύθεροι γιατί κάποιοι έδωσαν τη ζωή τους, έδωσαν το μέλλον τους», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναδεικνύοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης.

Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε και στην επίσημη ανακήρυξη του Αβδελλά ως μαρτυρικού οικισμού, υπενθυμίζοντας ότι στα τέλη Ιουλίου του 2025 υπέγραψε το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη αναγνώριση αποτελούσε αίτημα των κατοίκων επί πολλές δεκαετίες και αποτυπώνει επισήμως τη μεγάλη δοκιμασία που υπέστη η περιοχή κατά τη γερμανική Κατοχή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι τον Σεπτέμβριο του 1943 οι γερμανικές δυνάμεις δολοφόνησαν χωρίς αιτία 23 κατοίκους του Αβδελλά. Επρόκειτο για κτηνοτρόφους και αγρότες, στην πλειονότητά τους νέους ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους είχαν πολυμελείς οικογένειες.

Συνδέοντας τις εκτελέσεις με τις αντίστοιχες θηριωδίες που σημειώθηκαν την ίδια περίοδο σε άλλες περιοχές της Κρήτης και της Ελλάδας, υπογράμμισε ότι η θυσία των θυμάτων δημιουργεί μια διαρκή ηθική υποχρέωση απέναντί τους.

«Η σημερινή μας ελευθερία και η σημερινή μας προσπάθεια για προκοπή της χώρας πατάει πάνω στη θυσία εκείνων των ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι εκτελεσθέντες στερήθηκαν τη δυνατότητα να ζήσουν τη ζωή τους, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και να παραμείνουν κοντά στις οικογένειές τους.

Όπως τόνισε, η απόδοση τιμής στη μνήμη τους αποτελεί υπενθύμιση του χρέους που έχει η σημερινή κοινωνία απέναντι σε όσους έχασαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας.

Το ιστορικό των εκτελέσεων στον Γουρνόλακκο

Στα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1943 αναφέρθηκε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κοινότητας Αβδελλά, Μαρία Λαμπρινού, παρουσιάζοντας το χρονικό των εκτελέσεων.

Σύμφωνα με την ίδια, στις 2 Σεπτεμβρίου 1943 οι γερμανικές δυνάμεις συνέλαβαν δέκα κτηνοτρόφους, τους οποίους εκτέλεσαν την επόμενη ημέρα στην τοποθεσία Γουρνόλακκος.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 5 Σεπτεμβρίου, συγγενείς των θυμάτων ανέβηκαν στην περιοχή προκειμένου να ενταφιάσουν τους νεκρούς τους. Ωστόσο, οι γερμανικές δυνάμεις άνοιξαν και πάλι πυρ, σκοτώνοντας και εκείνους που είχαν μεταβεί στο σημείο για την ταφή.

Όπως εξήγησε η κ. Λαμπρινού, από τις δύο εκτελέσεις έχασαν συνολικά τη ζωή τους 32 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 23 ήταν κάτοικοι του Αβδελλά.

Η πρόεδρος του συλλόγου περιέγραψε τις συνέπειες που είχαν οι εκτελέσεις στην τοπική κοινωνία, αναφερόμενη στα παιδιά που έμειναν ορφανά, στις γυναίκες που έχασαν τους συζύγους τους, στους γονείς που θρήνησαν τα παιδιά τους και στις οικογένειες που ξεκληρίστηκαν.

Απευθυνόμενη στον Κωνσταντίνο Τασούλα, υπογράμμισε ότι με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος αποδόθηκε επιτέλους η επίσημη αναγνώριση στην ιστορική αλήθεια, την οποία οι κάτοικοι και οι απόγονοι των θυμάτων ανέμεναν επί δεκαετίες.

Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, του προσέφερε τιμητική πλακέτα εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας και των οικογενειών των εκτελεσθέντων.

Οι παρουσίες στην τελετή και η ανακήρυξη Τασούλα σε επίτιμο δημότη

Στην εκδήλωση μνήμης παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανόλης Χνάρης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος.

Με αφορμή την τελετή, ο κ. Αρναουτάκης αναφέρθηκε στη σημασία της θυσίας των κατοίκων του Αβδελλά, χαρακτηρίζοντας τον μαρτυρικό οικισμό και τους εκτελεσθέντες «έναν αιώνιο, ανεξίτηλο φάρο εθνικής αξιοπρέπειας και αντίστασης».

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να παραμείνει ζωντανή η συλλογική μνήμη, συνδέοντας την ιστορική παρακαταθήκη των θυμάτων με τη διαρκή προσπάθεια για την προάσπιση της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόκειται στη συνέχεια να ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης του Δήμου Μυλοποτάμου, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελιδονίου.