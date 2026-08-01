Ρέθυμνο: Σε ύφεση η φωτιά, αλλά οι άνεμοι κρατούν σε συναγερμό τις δυνάμεις – Στο πεδίο 220 πυροσβέστες

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς οι άνεμοιεξακολουθούν να πνέουν με ένταση 7 έως 8 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιάβρίσκεται σε ύφεση, όμως διάσπαρτες εστίες εξακολουθούν να σιγοκαίνε. Στην περιοχή παραμένουν 220 πυροσβέστες, μαζί με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήποτε νέα εστία.

Οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν περιορίσει δραστικά τη δυνατότητα επιχειρήσεων από αέρος. Ελικόπτερο που έφτασε στην περιοχή νωρίς το πρωί δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει ρίψεις, εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών.

Μεγάλες ζημιές σε περιουσίες και ελαιώνες

Η καταστροφή που αποκαλύπτεται είναι εκτεταμένη. Μεγάλες εκτάσεις, ελαιόδεντρα, επιχειρήσεις και περιουσίες παραδόθηκαν στις φλόγες, προκαλώντας βαρύ πλήγμα στους κατοίκους, πολλοί από τους οποίους αντλούν το εισόδημά τους από την αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό.

Σύμφωνα με την έως τώρα δορυφορική καταγραφή, περίπου 45.000 στρέμματα κάηκαν στο νότιο Ρέθυμνο, χωρίς στον απολογισμό αυτό να περιλαμβάνονται οι εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης. Η πλήρης αποτίμηση των ζημιών θα αρχίσει μόλις οι συνθήκες επιτρέψουν την ασφαλή πρόσβαση σε όλα τα σημεία.

Στο φοινικόδασος της Πρέβελης, οι πρώτες επιτόπιες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι ζημιές περιορίζονται σε συγκεκριμένο τμήμα του, κυρίως κοντά στις εκβολές του ποταμού, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του οικοσυστήματος φαίνεται να έχει διασωθεί. Αναμένεται, πάντως, αναλυτική αυτοψία για να προσδιοριστεί το εύρος της καταστροφής.

Βαρύ πένθος για τους δύο πυροσβέστες

Την επιχείρηση κατάσβεσης σκιάζει ο θάνατος δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση.

Παρά την εξάντληση και το πένθος για τους συναδέλφους τους, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο. Το βράδυ σημειώθηκε νέα αναζωπύρωση κοντά στο χωριό Κεραμές, η οποία προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, χωρίς να υπάρξει τελικά κίνδυνος για τον οικισμό.

Στον ανακριτή στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση της πυρκαγιάς. Η Εισαγγελία Ρεθύμνου άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή, για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως από υπόχρεο.

Η απολογία του στον ανακριτή έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.