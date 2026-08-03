Ρέθυμνο: Προτεραιότητα η στήριξη των πυρόπληκτων και η αποκατάσταση των ζημιών, τονίζει ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου

Την ανάγκη άμεσης στήριξης των πυρόπληκτων, την επιτάχυνση των διαδικασιών καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών, αλλά και τη διατήρηση της μνήμης των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς, αναδεικνύει, σε ανακοίνωσή του, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, στον πρώτο απολογισμό του για τη μεγάλη δοκιμασία που έπληξε την περιοχή.

Όπως αναφέρει, η πυρκαγιά άφησε πίσω της ανυπολόγιστη περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική καταστροφή, με δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γης να έχουν καεί, κατοικίες, επιχειρήσεις και οχήματα να έχουν καταστραφεί ή να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ βαρύ ήταν το πλήγμα και για το ζωικό και φυτικό κεφάλαιο της περιοχής. Ωστόσο, σημειώνει ότι η μεγαλύτερη απώλεια αφορά τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, τονίζοντας ότι η θυσία τους δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξεχαστεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενημερώνει ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου θα ανεγείρει μνημείο αφιερωμένο στους δύο πυροσβέστες, ώστε να αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ευθύνης, προσφοράς και αυτοθυσίας για τις επόμενες γενιές.

Όσον αφορά τις συνθήκες που επικράτησαν κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, ο κ. Ταταράκης επισημαίνει ότι οι θυελλώδεις άνεμοι, η εκδήλωση δεύτερης πυρκαγιάς, το διπλό μέτωπο και οι συνεχείς αναζωπυρώσεις δημιούργησαν πρωτοφανείς δυσκολίες, υπογραμμίζοντας πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν υπεράνθρωπο αγώνα κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Παράλληλα, αναφέρει ότι τα αίτια των πυρκαγιών αποτελούν αντικείμενο της έρευνας των αρμόδιων Αρχών και εκφράζει την πεποίθηση ότι θα διερευνηθεί κάθε στοιχείο και θα αποδοθούν ευθύνες, εφόσον προκύψουν.

Ο δήμαρχος εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Πολιτική Προστασία, τις εθελοντικές ομάδες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, του Δήμου Ρεθύμνου και του Δήμου Αποκορώνου, τους εθελοντές, τους κατοίκους γειτονικών δήμων, την Περιφέρεια Κρήτης, τους όμορους δήμους και όλους τους φορείς που συνέδραμαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη μνεία κάνει στην Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, η οποία, όπως σημειώνει, με 45 αυτοκινούμενα πυροσβεστικά οχήματα βρέθηκε εξ αρχής στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Παράλληλα, τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια ο Δήμος επένδυσε ουσιαστικά στην Πολιτική Προστασία, δημιουργώντας σύγχρονες υποδομές, εξοπλισμό και μηχανισμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Επισημαίνει πως οι ακραίες συνθήκες της πυρκαγιάς δεν επέτρεψαν την πλήρη αξιοποίηση υποδομών, όπως οι δεξαμενές ανεφοδιασμού των εναέριων μέσων και το drone του Δήμου, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η εμπειρία επιβεβαίωσε τη σημασία της πρόληψης και της συνεχούς επένδυσης στην Πολιτική Προστασία. Αναφορά κάνει και στον Αγιοβασιλιώτικο Παραλιακό Δρόμο, σημειώνοντας ότι λειτούργησε ως πολύτιμη οδός διαφυγής για κατοίκους και επισκέπτες και διευκόλυνε την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα, ο κ. Ταταράκης γνωστοποιεί ότι ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων στον ΕΛΓΑ για την καταγραφή των ζημιών στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, ενώ από την Τρίτη αρχίζουν οι αυτοψίες των αρμόδιων επιτροπών για την απογραφή των ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών στις δημοτικές υποδομές και η προετοιμασία των σχετικών φακέλων.

Καταλήγοντας, διαβεβαιώνει ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης και θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την Πολιτεία, διεκδικώντας την επίσπευση των διαδικασιών καταγραφής, αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιών. «Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του», τονίζει, επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποι που επλήγησαν δεν μπορούν να περιμένουν και τπογραμμίζοντας πως, παρά το μέγεθος της καταστροφής, η αλληλεγγύη, η δύναμη και η αποφασιστικότητα των ανθρώπων του τόπου αποτελούν τη μεγαλύτερη ελπίδα για την επόμενη ημέρα