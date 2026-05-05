Ρέππας κατά Ανδρουλάκη: Η επιχείρηση πολιτικού εξοστρακισμού δεν μείωσε τον Καστανίδη, αλλά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Καζάνι που βράζει θυμίζει το ΠΑΣΟΚ μετά την παραίτηση του Χάρη Καστανίδη. Ο Δημήτρης Ρέππας, ζητά από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ να εισηγηθεί προς την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος τη συμμετοχή του Χάρη Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης στις επόμενες εκλογές.

Μιλώντας στο dnews, ο Ρέππας χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο για απρεπή συμπεριφορά του προέδρου του κόμματος στο πρόσωπο του Καστανίδη.

Αναλυτικά η δήλωση του Δημήτρη Ρέππα:

«Η επιχείρηση πολιτικού εξοστρακισμού του Χάρη Καστανίδη δεν μείωσε τον Καστανίδη, αλλά αυτόν που το επιχειρεί, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Η απρέπεια του ’23 με τη στέρηση της έδρας από τον γηγενή βουλευτή Θεσσαλονίκης και μάλιστα πολιτικό με αναγνωρισμένη πολιτική επάρκεια και ήθος, συνεχίζεται με την επιχείρηση πολιτικής σπίλωσης της πολιτικής πορείας του Χάρη Καστανίδη που έχει τη γενική αναγνώριση και την εκτίμηση των πάντων.

Είναι λυπηρό να αποδίδονται πολιτικές κατηγορίες σε ένα στέλεχος όπως ο Χάρης Καστανίδης και μάλιστα την ώρα που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ανοίγει τις αγκάλες της σε λογιών λογιών παράγοντες που πολέμησαν λυσσαλέα το ΠΑΣΟΚ όταν οι Καστανίδηδες έδιναν μάχη για τις πολιτικές του νίκες.

Είμαι σαφώς τοποθετημένος υπέρ της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ προς πάσα κατεύθυνση χωρίς αποκλεισμό οποιουδήποτε επιλέγει να ενταχθεί σε αυτό τώρα, γιατί το ΠΑΣΟΚ μεγαλούργησε ως ένα πολυσυλλεκτικό πλειοψηφικό ρεύμα χωρίς συμπεριφορές πολιτικών διακρίσεων όπως ισχύει τώρα στην περίπτωση του Χάρη Καστανίδη.

Έστω και τώρα, το Πολιτικό Συμβούλιο πρέπει να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή κι αυτή να αποφασίσει τη συμμετοχή του Χάρη Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης στις επόμενες εκλογές, κατά εξαίρεση των όσων προβλέπει το Καταστατικό το οποίο ψηφίστηκε στο Συνέδριο.

Ανάλογη διαδικασία έχει ακολουθηθεί κατ’ επανάληψη στο ΠΑΣΟΚ κατά το παρελθόν σε εξαιρετικές περιπτώσεις».