Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρησμούς από αμέλεια – 13 σε δύο ημέρες

Ρεκόρ ημερήσιων συλλήψεων για εμπρησμούς από αμέλεια καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο, καθώς οι ανακριτικές αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν συνολικά σε 13 συλλήψεις για πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στις 15 και 16 Ιουλίου 2026 καταγράφηκαν περιστατικά σε Χανιά, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Καβάλα, Αχαΐα, Ροδόπη, Κιλκίς και Αττική, τα οποία συνδέονται με καύσεις υλικών και απορριμμάτων, εργασίες με τροχό ή γεωργικά μηχανήματα, χρήση ψησταριάς, ρίψη πυροτεχνημάτων και άλλες απρόσεκτες ενέργειες.

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι το γεγονός αναδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), καθώς και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής για τη διερεύνηση κάθε έναρξης αγροτοδασικής πυρκαγιάς και την άμεση απόδοση ευθυνών.

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές σε Βίλια και Θεσσαλονίκη

Μεταξύ των περιστατικών που διερευνήθηκαν περιλαμβάνονται τρεις πυρκαγιές από αμέλεια στα Βίλια Αττικής, στην Αγία Παρασκευή του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης και στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης, για τις οποίες έγιναν τέσσερις συλλήψεις.

Στα Βίλια, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας, συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 43 και 40 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα της Πυροσβεστικής, οι δύο άνδρες πραγματοποιούσαν εργασίες καθαρισμού αντιπυρικών μέτρων με χρήση γεωργικού καταστροφέα (σπαστήρα), ενώ τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.075 ευρώ.

Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης συνελήφθη 41χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προκάλεσε την πυρκαγιά από ψησταριά, με αποτέλεσμα να αναφλεγούν ξερά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου ιδιοκτησίας του. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.640,62 ευρώ.

Παράλληλα, στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης συνελήφθη 83χρονος για πυρκαγιά που προκλήθηκε από ρίψη πυροτεχνημάτων, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 600 τετραγωνικά μέτρα έκτασης. Σε βάρος του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.707,03 ευρώ.

Το 92% των συλλήψεων από την αρχή του έτους αφορά αμέλεια

Η Πυροσβεστική υπογραμμίζει ότι και οι 13 συλλήψεις του τελευταίου διημέρου αφορούν περιστατικά που οφείλονται σε αμέλεια, γεγονός που, όπως αναφέρει, επιβεβαιώνει ότι “η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρώπινη συμπεριφορά”.

Από την αρχή του 2026 έως και τις 16 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 197 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιών. Από αυτές, οι 181 (91,88%) αφορούν πράξεις από αμέλεια και οι 16 (8,12%) πράξεις από πρόθεση.

Παράλληλα, έχουν επιβληθεί συνολικά 577 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 785.935,68 ευρώ.

Η Πυροσβεστική σημειώνει ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Σώματος παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, διενεργώντας ελέγχους και προχωρώντας στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και τονίζει την ανάγκη τήρησης των μέτρων πυρασφάλειας, ιδιαίτερα κατά την εκτέλεση εργασιών που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη.