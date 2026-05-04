Ρεκόρ αιτήσεων για τα voucher του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ

Ρεκόρ αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, καταγράφηκε φέτος, γεγονός που δείχνει το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για ποιοτικές διακοπές.

Ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο καθώς έφτασε τις 800.000, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τις 536.000 που είχαν γίνει πέρυσι. Υπενθυμίζεται ότι τα voucher που θα δοθούν στους τυχερούς είναι 300.000.

Παράλληλα, άλλα 25.000 vouchers θα δοθούν σε συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ. Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα και θα παραμείνει ανοικτή για αιτήσεις μέχρι τις 13 Μαΐου.

Οι δικαιούχοι αυτών των voucher μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές, με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού.