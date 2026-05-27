Real Polls: 13 μονάδες μπροστά απο τον Τσίπρα η ΝΔ – Τρίτη η Καρυστιανού, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ

Σημαντική ενίσχυση της συσπείρωσής της καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Reall Polls που παρουσιάστηκε στο Protagon.gr. Το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται να ανεβαίνει στο 27,5% στην πρόθεση ψήφου, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν τριών ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την έρευνα του Απριλίου, όταν βρισκόταν στο 24,6%.

Η ενίσχυση της ΝΔ αποδίδεται κυρίως στη σημαντική μείωση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, οι οποίοι περιορίστηκαν από το 18% στο 9%. Μέρος αυτής της δεξαμενής φαίνεται να κατευθύνεται προς τα νέα πολιτικά σχήματα, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται επανασυσπείρωση της παραδοσιακής εκλογικής βάσης του κυβερνώντος κόμματος.

Στη δεύτερη θέση της πρόθεσης ψήφου εμφανίζεται το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξης Τσίπρας με ποσοστό 14,1%, ενώ ακολουθεί η πολιτική κίνηση «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρία Καρυστιανού με 11,4%. Τα δύο νέα κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 25,5%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αναπτύσσουν στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Απώλειες καταγράφει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, το οποίο υποχωρεί στην πρόθεση ψήφου από το 10,4% στο 8,6%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πτώση στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, όπου το κόμμα χάνει 5,7 μονάδες, εξέλιξη που αποδίδεται στη μετακίνηση αναποφάσιστων ψηφοφόρων του κεντροαριστερού χώρου προς το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Υποχώρηση εμφανίζει και η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία από το 6,1% της προηγούμενης μέτρησης περιορίζεται στο 3,7% στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με την ανάλυση της έρευνας, σημαντικό μέρος της αντισυστημικής ψήφου μετακινείται προς τα νέα κόμματα, τα οποία φαίνεται να προσελκύουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, το κόμμα της Ζωή Κωνσταντοπούλου πέφτει από το 10,7% στο 4,5%.

Ιδιαίτερα μεγάλες απώλειες σημειώνουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται μόλις στο 1,2% από 3,8% στην προηγούμενη μέτρηση, ενώ το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη περιορίζεται στο 1,5% από 3,4%. Η έρευνα αποτυπώνει μεταφορά της πολιτικής επιρροής στον χώρο της αριστερής αντιπολίτευσης προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,1%, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο των ευρωεκλογών (28,31%), αλλά χαμηλότερο από την αντίστοιχη μέτρηση του Απριλίου, όταν είχε φτάσει το 30,6%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα Τσίπρα με 16,1%, ενώ τρίτη αναδεικνύεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 13,1%. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 9,4%, έχοντας απωλέσει τη διψήφια δυναμική που εμφάνιζε τον Απρίλιο (15,3%).

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,4%, η Ελληνική Λύση με 5,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και η Φωνή Λογικής με 4,1%.

Αρνητικά αντιμετωπίζει η πλειονότητα των πολιτών την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Real Polls. Στο ερώτημα αν η επιστροφή του κρίθηκε αναγκαία λόγω αδυναμίας της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 61,6% απαντά αρνητικά — εκ των οποίων το 46,7% δηλώνει «σίγουρα όχι» και το 14,9% «μάλλον όχι». Αντίθετα, θετική άποψη εκφράζει το 33,6% των ερωτηθέντων.

Οι αναλυτές της εταιρείας επισημαίνουν ότι το εύρημα παρουσιάζει πολιτικό ενδιαφέρον και μια εμφανή αντίφαση: παρά τη σημαντική υποχώρηση του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής κάτω από το όριο του 10%, η κοινή γνώμη δεν φαίνεται να αναγνωρίζει ξεκάθαρα την ύπαρξη κενού στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σχετικά με το κατά πόσο ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικό αντίβαρο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, οι απόψεις εμφανίζονται μοιρασμένες. Το 38,9% θεωρεί ότι διαθέτει τη δυναμική να σταθεί απέναντι στο κυβερνών κόμμα, ενώ το 52% εκφράζει αντίθετη άποψη.

Ακόμη πιο αρνητική είναι η εικόνα όσον αφορά το ενδεχόμενο να καταφέρει να οδηγήσει το νέο πολιτικό του εγχείρημα στην πρώτη θέση. Το 81,9% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση απαντά αρνητικά — με το 61,3% να δηλώνει «σίγουρα όχι» και το 20,6% «μάλλον όχι».

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της Real Polls, ο πρώην πρωθυπουργός αναγνωρίζεται από σημαντικό μέρος της κοινής γνώμης ως ισχυρός παράγοντας στον χώρο της αντιπολίτευσης, χωρίς όμως να θεωρείται, στην παρούσα φάση, ρεαλιστικός διεκδικητής της κυβερνητικής εξουσίας.

Η επιστροφή Τσίπρα

Στην ερώτηση εάν ήταν αναγκαία η επιστροφή Τσίπρα λόγω αδυναμίας της υπάρχουσας αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 61,6% απαντά αρνητικά (46,7% «σίγουρα όχι», 14,9% «μάλλον όχι») έναντι 33,6% θετικά. Το εύρημα είναι αντιφατικό, σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας: «ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει συμπιεστεί κάτω από 10%, η κοινή γνώμη δεν αναγνωρίζει ρητά «κενό» στην αξιωματική αντιπολίτευση».

Στο ερώτημα εάν ο Αλέξης Τσίπρας διαθέτει τη δύναμη να σταθεί ως αντίπαλο δέος στη ΝΔ, οι απόψεις είναι σχεδόν διχασμένες (38,9% ναι, 52,0% όχι), ενώ στο πιο φιλόδοξο σενάριο —να βγει πρώτο κόμμα— το 81,9% απαντά αρνητικά (61,3% «σίγουρα όχι», 20,6% «μάλλον όχι»). Με άλλα λόγια, αναφέρουν οι αναλυτές της Real Polls, ο k. Τσίπρας αναγνωρίζεται ως ισχυρός παίκτης της αντιπολίτευσης, αλλά όχι ως διεκδικητής της εξουσίας.

Το κόμμα Καρυστιανού

Το 58,8% θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κόμμα εκφράζει την αγανάκτηση της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα (28,9% «σίγουρα ναι», 29,9% «μάλλον ναι»), έναντι μόλις 35,3% αρνητικών απαντήσεων. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία παραμένει, στη συνείδηση των πολιτών, πρωτίστως κίνημα διαμαρτυρίας.

Παράλληλα, το 61,6% θεωρεί ότι θα προσελκύσει κυρίως ψηφοφόρους που σήμερα δηλώνουν αποχή ή αναποφάσιστους (15,8% «σίγουρα ναι», 45,8% «μάλλον ναι»). Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές της εταιρείας, αυτό σημαίνει ότι η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται την Ελπίδα για τη Δημοκρατία όχι ως μεταφορά ψήφων από άλλα κόμματα, αλλά ως ενεργοποίηση μιας απενεργοποιημένης δεξαμενής.

Αν επιβεβαιωθεί, η κυρία Καρυστιανού θα μεταβάλει τη συμμετοχή πριν μεταβάλει την κατανομή. Όμως η εμπιστοσύνη στην πολιτική συγκρότηση του εγχειρήματος είναι περιορισμένη: μόλις 17,8% πιστεύει ότι διαθέτει την πολιτική συγκρότηση για να λειτουργήσει ως αξιόπιστο κόμμα εξουσίας, ενώ 73,2% απαντά αρνητικά (27,3% «μάλλον όχι», 45,9% «σίγουρα όχι»). Αντίστοιχα, το 65,5% πιστεύει ότι θα εξαντληθεί γρήγορα ως φαινόμενο και θα μειωθεί η επιρροή της — μια πρόβλεψη που αποτυπώνει το συστημικό σκεπτικισμό απέναντι σε νέα πολιτικά μορφώματα στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα διπλό προφίλ: η Καρυστιανού αναγνωρίζεται ως ηθική φωνή και σύμβολο αγανάκτησης, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ως πιθανός φορέας διακυβέρνησης.

Μεγάλος χαμένος το ΠΑΣΟΚ

Το 60,6% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα χάσει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του προς το κόμμα Τσίπρα (20,7% «σίγουρα ναι», 39,9% «μάλλον ναι»), έναντι μόλις 32,4% που το αρνείται. Πρόκειται για κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην ηγεμονική θέση του κόμματος μέσα στον κεντροαριστερό χώρο — μια θέση που το ΠΑΣΟΚ είχε αναλάβει ακριβώς λόγω της απουσίας του Τσίπρα.

Συμπληρωματικά, μόλις 38,2% πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα διατηρήσει την ηγεμονία του στον κεντροαριστερό χώρο (6,0% «σίγουρα ναι», 32,2% «μάλλον ναι»), ενώ 51,9% απαντά αρνητικά. Η εικόνα του ΠΑΣΟΚ ως «φυσικού» δεύτερου κόμματος, που είχε εδραιωθεί τους τελευταίους μήνες, φαίνεται να διαρρηγνύεται.

Παράλληλα, το 29,6% πιστεύει ότι μέρος των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θα μετακινηθεί προς τη ΝΔ, λόγω της αυξημένης πόλωσης που φέρνει η επιστροφή του κ. Τσίπρα —εύρημα συμβατό με την παρατηρούμενη ανάκαμψη της ΝΔ στην παρούσα μέτρηση. Ενα τμήμα του κεντρώου χώρου του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βλέπει τη ΝΔ ως ασφαλέστερη επιλογή σε ένα ρευστό περιβάλλον με δύο νέους «αντισυστημικούς» πόλους.

Τέλος, στο πιο πολιτικά καθοριστικό ερώτημα —εάν το ΠΑΣΟΚ παραμένει η πιο πιθανή εναλλακτική διακυβέρνησης απέναντι στη ΝΔ— η κοινή γνώμη είναι σχεδόν ισοδύναμα διχασμένη: 37,6% ναι, 55,0% όχι. «Με τα δύο νέα κόμματα να διεκδικούν τον ρόλο της κύριας αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης βλέπει το κεντρικό αφήγημα της «εναλλακτικής διακυβέρνησης» — που είχε υπερασπιστεί όλους τους προηγούμενους μήνες— να χάνει την απήχησή του» αναφέρουν οι αναλυτές της Real Polls.

Τα σενάρια για πιθανή δεύτερη εκλογική αναμέτρηση

Η δημοσκόπηση της Real Polls εξετάζει επίσης τρία διαφορετικά σενάρια δεύτερων εκλογών, αποτυπώνοντας τις πιθανές μετακινήσεις ψηφοφόρων μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης. Στους υπολογισμούς περιλαμβάνονται μόνο οι έγκυρες ψήφοι, με εξαίρεση λευκά, άκυρα, αποχή και αναποφάσιστους, ενώ λαμβάνονται υπόψη και οι ψηφοφόροι των δύο πρώτων κομμάτων που δηλώνουν ότι δεν θα άλλαζαν την επιλογή τους.

Σενάριο 1: Αναμέτρηση Νέα Δημοκρατία – ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Στην περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να αναδειχθεί δεύτερο κόμμα στην πρώτη Κυριακή, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να συγκεντρώνει 33,5% στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, έναντι 27,3% για το ΠΑΣΟΚ. Η διαφορά διαμορφώνεται στις 6,21 ποσοστιαίες μονάδες υπέρ της ΝΔ, καταγράφοντας το μεγαλύτερο προβάδισμα μεταξύ των τριών σεναρίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 39,1% των ψηφοφόρων δηλώνει πως θα επέλεγε «ό,τι και την πρώτη Κυριακή», παραμένοντας δηλαδή πιστό στο μικρότερο κόμμα που είχε αρχικά στηρίξει. Σύμφωνα με την ανάλυση της εταιρείας, αυτό δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται περισσότερο να λειτουργήσει ως ισχυρός πόλος συσπείρωσης για τους ψηφοφόρους των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Σενάριο 2: Αναμέτρηση ΝΔ – κόμμα Αλέξης Τσίπρας

Στο δεύτερο σενάριο, όπου απέναντι στη ΝΔ βρίσκεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 37%, ποσοστό που υπό προϋποθέσεις προσεγγίζει την αυτοδυναμία. Το κόμμα Τσίπρα φτάνει στο 31,9%, περιορίζοντας τη διαφορά στις 5,09 μονάδες.

Ταυτόχρονα, μόλις το 31,05% δηλώνει ότι θα παρέμενε στην αρχική του επιλογή, στοιχείο που δείχνει αυξημένες μετακινήσεις ψηφοφόρων προς το νέο πολιτικό εγχείρημα. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το κόμμα Τσίπρα λειτουργεί ως ισχυρότερος συσπειρωτικός πόλος για την αντιπολίτευση, προσελκύοντας ψηφοφόρους μικρότερων κομμάτων. Ωστόσο, η παρουσία του φαίνεται παράλληλα να ενεργοποιεί και τα αντανακλαστικά της εκλογικής βάσης της ΝΔ, η οποία συσπειρώνεται αμυντικά απέναντι σε έναν γνώριμο πολιτικό αντίπαλο.

Σενάριο 3: Αναμέτρηση ΝΔ – «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Το τρίτο σενάριο, με αντίπαλο της ΝΔ το κόμμα της Μαρία Καρυστιανού, καταγράφει τη μικρότερη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στο 34%, ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στο 30,6%, με τη μεταξύ τους απόσταση να περιορίζεται στις 3,41 μονάδες.

Σύμφωνα με την ανάλυση της έρευνας, πρόκειται για το σενάριο στο οποίο η κυβέρνηση πλησιάζει περισσότερο στο ενδεχόμενο απώλειας της πρωτιάς. Η δυναμική αυτή δεν αποδίδεται σε σταθερή κομματική βάση, αλλά στο γεγονός ότι το σχήμα της Μαρίας Καρυστιανού φαίνεται να λειτουργεί ως ευρύτερο «δοχείο διαμαρτυρίας», προσελκύοντας ψηφοφόρους από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους.

Παράλληλα, το 35,3% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα διατηρούσε την αρχική εκλογική του επιλογή, στοιχείο που — κατά τους αναλυτές — δείχνει ότι το συγκεκριμένο πολιτικό εγχείρημα δεν έχει ακόμη αποκτήσει χαρακτηριστικά σταθερού και οργανωμένου πολιτικού πόλου.