Ράμα στην DW: Στην Αλβανία δεν έχει χαθεί η εμπιστοσύνη

Παρά τις μαζικές διαδηλώσεις στην Αλβανία, ο πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα θεωρεί ότι δεν έχει χάσει τη στήριξη του κόσμου. Συνέντευξη στo αλβανικό πρόγραμμα της DW.Για πρώτη φορά στα σχεδόν 13 χρόνια της πρωθυπουργίας του, ο Έντι Ράμα βρίσκεται υπό σοβαρή πίεση. Χιλιάδες Αλβανοί βγαίνουν καθημερινά στους δρόμους ζητώντας την παραίτησή του. Κατηγορούν τον ίδιο και την κυβέρνησή του για νεποτισμό και διαφθορά.

Οι διαδηλωτές θεωρούν ότι η αλβανική κυβέρνηση έχει πάψει εδώ και καιρό να λαμβάνει αποφάσεις προς το συμφέρον των πολιτών. Κάθε μέρα πραγματοποιούνται μαζικές πορείες στη λεωφόρο μπροστά από την επίσημη κατοικία του Αλβανού πρωθυπουργού, με σύνθημα: «Ράμα, παραιτήσου».

Σε συνέντευξή του στην DW, στο περιθώριο του πρόσφατου Συνεδρίου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας r26 στο Μπόχουμ, ο Ράμα ανέφερε ρητά: «Δεν υπάρχει απώλεια εμπιστοσύνης στην Αλβανία».

Οι διαδηλώσεις «δεν αποτελούν πρόβλημα για την Αλβανία», αλλά «ένα θαυμάσιο παράδειγμα ελευθερίας και δημοκρατίας στην πράξη». Η συγκεκριμένη λεωφόρος έχει έντονο συμβολισμό. Κατά την περίοδο της δικτατορίας, στους ίδιους δρόμους άνθρωποι σκοτώθηκαν από το αλβανικό καθεστώς.

«Δεν υπάρχει ιδιωτικοποίηση»

Το έναυσμα για τις πρόσφατες διαμαρτυρίες έδωσε η προγραμματισμένη κατασκευή πολυτελών κατοικιών από την οικογένεια Τραμπ-Kούσνερ στη περιοχή Βιόσα-Νάρτα.

Αυτό το, σε μεγάλο βαθμό προστατευόμενο, κομμάτι της ακτής της Αδριατικής είναι τόπος ανάπαυσης για εκατομμύρια αποδημητικά πουλιά και φιλοξενεί σπάνια πτηνά και θηλαστικά, όπως φώκιες και φλαμίνγκο. Εξ ου και η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», όπως αποκαλούνται οι πρόσφατες πορείες.

Ωστόσο, το γεγονός ότι η «Αλβανική Ριβιέρα» συνεχίζει να είναι παρθένα, είναι κάτι που την καθιστά ενδιαφέρουσα για ξένους επενδυτές. Πάνω από τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ ξένων επενδυτών πρόκειται να εισρεύσουν στην περιοχή – πέραν των τραμπικών επενδύσεων.

«Αγωνίζομαι για να φέρω επενδύσεις»

«Αγωνίζομαι να φέρω έργα που δεν ωφελούν μόνο την Αλβανία, αλλά ωφελούν και την Ευρώπη», λέει ο Ράμα μιλώντας στην DW. H κατασκευή του επίμαχου θερέτρου δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2024. Ήδη από τότε, συνάντησε κριτική, ειδικά από περιβαλλοντολόγους.

Οι διαδηλωτές κατηγορούν τον Ράμα ότι βάζει τα συμφέροντα των ξένων επενδυτών πάνω από αυτά των συμπατριωτών του, προχωρώντας σε απερίσκεπτες ιδιωτικοποιήσεις δημόσιας γης. Ο Ράμα απορρίπτει την κατηγορία στην DW: «Δεν ιδιωτικοποιούνται δημόσιοι χώροι. Είναι τόσο απλό, δεν συμβαίνει. Είναι ψέμα».

Όπως λέει έντονα ενοχλημένος, δεν χρειάζεται να δώσει «καμία εγγύηση ότι οι δημόσιοι χώροι δεν θα ιδιωτικοποιηθούν», γιατί ακόμα και το ερώτημα τίθεται λανθασμένα. «Δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει ότι κάτι τέτοιο σχεδιάζεται». Σημειωτέον ότι βασικό σύνθημα στις πορείες είναι το εξής: «Shqipëria nuk është në shitje!» ήτοι «Η Αλβανία δεν πωλείται». Τα τελευταία χρόνια, ο τουρισμός έχει γίνει σημαντικός πυλώνας της αλβανικής οικονομίας.

Σύμφωνα με διεθνείς φορείς, ο τουρισμός αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο του αλβανικού ΑΕΠ. Στη συνέντευξή του, ο Ράμα τονίζει πόσο σημαντικά ήταν τα κατασκευαστικά έργα κατά τη διάρκεια των σχεδόν 13 ετών στην πρωθυπουργία για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού: «Η μεταμόρφωση δημόσιων χώρων και αστικών περιοχών ήταν κομμάτι της θητείας μου (ως δήμαρχος Τιράνων, ως υπουργός Πολιτισμού και ως πρωθυπουργός). Και αν η Αλβανία δέχεται δώδεκα εκατομμύρια τουρίστες σήμερα, είναι χάρη σε αυτές τις προσπάθειες».

Πολυτελή θέρετρα στην άγρια φύση

Τα πολυάριθμα κατασκευαστικά έργα κατέστησαν δυνατά μόνο με τροποποίηση του νόμου για τις προστατευόμενες περιοχές τον Φεβρουάριο του 2024. Μέσω αυτής της νομοθετικής μεταρρύθμισης, οι «στρατηγικές επενδύσεις» και η κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων είναι πλέον δυνατές σε απροσπέλαστες περιοχές.

Οι περιβαλλοντολόγοι επικρίνουν ότι η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει έναν τέτοιο μοχλό, με τον οποίο μπορεί να παρακάμψει τη διατήρηση της φυσικής ομορφιάς κατά βούληση. Στην έκθεση προόδου της ΕΕ για την Αλβανία, η Κομισιόν προειδοποιεί ότι ο νόμος έχει οδηγήσει σε «επιδείνωση της προστασίας του φυσικού πλούτου». Ο Ράμα το βλέπει διαφορετικά: «Ναι, έχουμε κάνει αλλαγές στον νόμο. Αλλά δεν έχουμε αλλάξει τον πυρήνα του νόμου και οι αλλαγές δεν παραβιάζουν ευρωπαϊκά πρότυπα και κριτήρια», λέει.

Ο Ράμα πιστεύει ότι μεγάλο μέρος της κριτικής από το εξωτερικό για τις παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον έχει να κάνει λιγότερο με την Αλβανία και περισσότερο με ένα συγκεκριμένο όνομα: Τραμπ. Το γεγονός ότι ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ θέλει να επενδύσει στην Αλβανία φαίνεται να ενοχλεί πολλούς στο εξωτερικό. «Η Αλβανία έχει γίνει σκηνή για κάθε είδους δυνάμεις κατά του Τραμπ ώστε να συγκεντρωθούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους» αναφέρει ο Ράμα. Ωστόσο, ο ίδιος ενδιαφέρεται για τους απλούς πολίτες που διαδηλώνουν: «Έχουν κάτι να μας πουν και έχουμε καθήκον να τους ακούσουμε».