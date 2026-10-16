«Ράμα παραιτήσου» – Η Αλβανία «φλέγεται» για τέταρτη μέρα από διαδηλώσεις και συγκρούσεις

Συνεχίζονται οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας , με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα να δέχεται μεγάλη πίεση από τις πρωτοφανείς κινητοποιήσεις.

Ταραχές και επεισόδια σημειώνονται για τέταρτη συνεχόμενη μέρα σε πολλές συνοικίες της πόλης, με τους διαδηλωτές να βάζουν και πάλι στο στόχαστρο κυβερνητικά κτίρια, τράπεζες και ορισμένα καταστήματα.

Εκτόξευσαν πέτρες, απέκλεισαν δρόμους και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων. Πυκνοί καπνοί και οσμή από δακρυγόνα κάλυπταν χθες τους δρόμους που ήταν καλυμμένοι με σκουπίδια και σπασμένα τζάμια από τις βιτρίνες των καταστημάτων.

Οι διαδηλωτές απαιτούν την παραίτηση του Ράμα, υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν άκουσε τα αιτήματά τους κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιριού με κατά κύριο λόγο ειρηνικές διαδηλώσεις σχετικά με την πώληση τμημάτων της νότιας ακτογραμμής της Αλβανίας σε ένα έργο ανάπτυξης πολυτελούς θέρετρου, το οποίο σχετίζεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

A protester throws a stone at a police water cannon during clashes in Tirana, Albania, Thursday, Oct. 15, 2026, as students joined an anti-government demonstration. (AP Photo/Hameraldi Agolli) AP

Σύμφωνα με ανταπόκριση της ΕΡΤ από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (16/10), χιλιάδες φοιτητές, μαθητές αλλά και απλοί πολίτες έχουν βγει στους δρόμους του κέντρου των Τιράνων ζητώντας την παραίτηση του Έντι Ράμα και αλλαγή στην πολιτική ηγεσία.

Στην κεντρική πλατεία της αλβανικής πρωτεύουσας οι φοιτητές πραγματοποίησαν πορεία με στόχο να προσεγγίσουν το κτήριο του υπουργείου Παιδείας, όπου και αναμένεται να διαμαρτυρηθούν. Πολλά καταστήματα δεν έχουν ανοίξει σήμερα και μάλιστα οι καταστηματάρχες έχουν τοποθετήσει ένα μήνυμα προς τους διαδηλωτές τονίζοντας τους ότι «είμαστε μαζί σας, μην σπάτε τα καταστήματα μας».

Παράλληλα έχουν διακοπεί οι συγκοινωνίες στο κέντρο των Τιράνων εξαιτίας των πορειών που είναι σε εξέλιξη.

«Ο Ράμα μας κατέστρεψε»

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται φοιτητικές ομάδες που διεκδικούν μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, ωστόσο οι διαμαρτυρίες έχουν πλέον διευρυνθεί, προσελκύοντας χιλιάδες πολίτες. Μαθητές λυκείου συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης, φωνάζοντας συνθήματα κατά του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και ζητώντας την παραίτησή του.

«Ο πρωθυπουργός μας ενσαρκώνει τη λέξη “διαφθορά”. Μπορείς να βρεις δουλειά στον τομέα σου μόνο αν γνωρίζεις κάποιον που γνωρίζει κάποιον», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κιάρα, φοιτήτρια που συμμετέχει στις κινητοποιήσεις.

Την έντονη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση εξέφρασε και ο δικηγόρος Λουλζίμ Τανούσι, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική του Ράμα έχει επιβαρύνει τη ζωή των πολιτών. «Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ο Ράμα έχει καταστρέψει τις ζωές των ανθρώπων. Γι’ αυτό ο κόσμος δείχνει την οργή του, επειδή δεν εισακούστηκε νωρίτερα», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Ματέο Υσκόλλαρι, ένας από τους βασικούς διοργανωτές των κινητοποιήσεων, προανήγγειλε τη συνέχιση των διαμαρτυριών, στέλνοντας μήνυμα κλιμάκωσης. «Θα είμαστε στην πλατεία κάθε μέρα.