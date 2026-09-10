Ράλι ανόδου στα καύσιμα: Πλησιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι μηνών οι τιμές

Σε τροχιά νέων ανατιμήσεων κινούνται τα καύσιμα, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο συνεχίζει να τροφοδοτεί ανοδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Η μέση τιμή της αμόλυβδηςπανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε έναν μήνα, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερασε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι οδηγοί βλέπουν καθημερινά το κόστος μετακίνησης να αυξάνεται, με πολλούς να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους ώστε να αντεπεξέλθουν στις νέες τιμές.

Οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι η ανοδική πορεία δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς η τιμή τουBrent ξεπέρασε τα 105 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, η χονδρική τιμή στα διυλιστήρια διαμορφώνεται στο 1,57 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη και στο 1,50 ευρώ για το ντίζελ, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα της διεθνούς αγοράς, οι επαγγελματίες του κλάδου προβλέπουν νέα αύξηση κατά 3 – 4 λεπτά το λίτρο τις επόμενες ημέρες τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πορεία του πετρελαίου θέρμανσης ενόψει της έναρξης της χειμερινής περιόδου σε περίπου έναν μήνα. Οι εκτιμήσεις θέλουν την τιμή του να προσεγγίζει ακόμη και το 1,90 ευρώ το λίτρο, όταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο βρισκόταν κοντά στο 1,10 ευρώ.

Μπροστά στον κίνδυνο σημαντικής επιβάρυνσης των νοικοκυριών, η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στήριξης, οι οποίες θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των πολεμικών μετώπων.

Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκονται η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, η επέκταση της ενίσχυσης για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος αντί πετρελαίου ή φυσικού αερίου για τη θέρμανση των κατοικιών.