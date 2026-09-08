«Ραγίζει η καρδιά μου»: Η αντίδραση της Μέρκελ στη νίκη του ακροδεξιού AfD

«Σοκαρισμένη» δηλώνει η Άνγκελα Μέρκελ για τη νίκη του ακροδεξιού Εναλλακτική για τη Γερμανία (AFD) στο κρατίδιο της Σαξονίας – Άνχαλτ.
Είναι «απλά σοκαριστικό», δήλωσε η πρώην ηγέτιδα της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) στην ψηφιακή εμπορική έκθεση Digital X της Deutsche Telekom στην Κολωνία.
«Ένα πραγματικό ρήγμα»
«Ως μέλος του CDU, μου ραγίζει την καρδιά» δήλωσε η Μέρκελ, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.
«Πρόκειται για ένα ρήγμα, ένα πραγματικό ρήγμα που βιώνουμε στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας» σχολίασε.