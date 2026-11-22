«Ο στόχος μας στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι να έρθει στο φως της δημοσιότητας αυτός ο μηχανισμός βίαιης αναδιανομής και φτωχοποίησης εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, πρέπει να αναδείξουμε πώς λειτουργεί ο “ Ηρακλής – Κέρβερος” και τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία από το 2019 για να απαλλαγούν οι τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια», υπογράμμισε αναφορικά με την υπερψήφιση της Εξεταστικής Επιτροπής για το ιδιωτικό χρέος η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη συνέντευξή της στο ραδιόφωνο «Mega News 104,6».

Η Ρ. Δούρου έκανε λόγο για έναν «απάνθρωπο μηχανισμό που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», ενώ ξεκαθάρισε πως «όποιος επιδιώξει να εμποδίσει την υλοποίηση του, επιχειρώντας να ξεστρατίσει την κουβέντα ότι και καλά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέλει να πλήξει τον πρώην πρωθυπουργό ή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην οποία μετείχαν πολλά σημερινά στελέχη του κόμματος, ενεργεί σε βάρος των δανειοληπτών».

Η ίδια επανέλαβε ότι η πρόταση συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής -και η συμπερίληψη στο αντικείμενό της κυβερνητικής περιόδου 2015-2019- ήταν απόφαση των ίδιων των δανειοληπτών: «Την είχε απευθύνει η πρωτοβουλία “ Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ” προς διάφορα κόμματα και εμείς τη φέραμε προς ψήφιση στη Βουλή και καταφέραμε να υπερψηφιστεί με περισσότερους ψήφους από το αναμενόμενο».

«Πρέπει να μάθουν επιτέλους όλοι οι πολίτες πως αυτή η κυβέρνηση έβγαλε τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες και παρέδωσε χιλιάδες οικογένειες στα χέρια των funds και έχουμε ανθρώπους να χάνουν τις περιουσίες τους, σπίτια να βγαίνουν στο σφυρί, επιχειρήσεις να κινδυνεύουν να κλείσουν και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπάρχει και ο κίνδυνος να το πληρώσουμε όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες» εξήγησε η Ρένα Δούρου. «Η Νέα Δημοκρατία από τη μέρα της ψηφοφορίας δεν έχει βγάλει “ κιχ”, η κυβέρνηση που επί των ημερών της το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε κατά 37 δισ. ευρώ, αυτή ήταν η προσφορά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της ΚΟ υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τις 31 Αυγούστου έχει καταθέσει πρόταση Νόμου για να αποκτήσουν οι δανειολήπτες πραγματική διέξοδο. «Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να διαλέξει: Θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία ή θα προστατεύσει τα συμφέροντα που κερδίζουν από την απόγνωση;» διερωτήθηκε η Ρένα Δούρου.

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ στηλίτευσε τις πολιτικές της κυβέρνησης και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, σχολιάζοντας πως «πανηγυρίζει στα κυριακάτικα μηνύματα του στο διαδίκτυο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, επειδή αναθέτουμε σε παγκόσμιους οικονομικούς κολοσσούς την υπεράσπιση των εθνικών μας δικαιωμάτων». «Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι μαρξιστής ή μαρξίστρια για να γνωρίζει ότι οι παγκόσμιοι οικονομικοί κολοσσοί, στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης, δεν υπηρετούν εθνικά σύνορα, δεν υπηρετούν εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αυτά είναι πρωτοφανέρωτα για την εξωτερική πολιτική», υπογράμμισε.

Αναφορικά με το μήνυμα του πρωθυπουργού προς τους συνταξιούχους να αγοράσουν στα εγγόνια τους το ηλεκτρονικό παιχνίδι Grand Theft Auto 6 η πρόεδρος της ΚΟ σχολίασε: «Μακριά από εμάς οι ανοησίες και οι γελοιότητες, με τα 400 ευρώ που δόθηκαν χτες στους συνταξιούχους να πρέπει να πάνε να πάρουν οπωσδήποτε ένα επικίνδυνο παιχνίδι, ακόμα και για ενήλικες».