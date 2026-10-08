“Σφαγή” για τις ανεξάρτητες έδρες – Αφόπλισε ο Γ. Παναγιωτόπουλος που κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να υιοθετήσει το τελεσίγραφο του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Μετά το τελεσίγραφο του ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψουν τις έδρες οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος το πήγε ένα βήμα παραπάνω. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό “στο κόκκινο” εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον τους, ενώ κάλεσε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να ακολουθήσει το παράδειγμα του κόμματος του και να θέσει με την σειρά του το ίδιο τελεσίγραφο. Σημειώνεται πως η “Κουμουνδούρου” έχει θέσει προθεσμία μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη στους συγκεκριμένους βουλευτές να ξεκαθαρίσουν την θέση τους.

Πρόκειται για τους: Σωκράτη Φάμελλο, Κώστα Μπάρκα, Όλγα Γεροβασίλη, Καλλιόπη Βέττα, Γιώργο Γαβρήλο, Μίλτο Ζαμπάρα, Διονύση Καλαματινό, Μαρίνα Κοντοτόλη, Χάρη Μαμουλάκη, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, Πόπη Τσαπανίδου και τον Γιώργο Ψυχογιό.

” Ας έρθει και ο φορέας που οι ίδιοι δηλώνουν ότι θέλουν να πάνε, το κόμμα Τσίπρα, να βάλει κι αυτό διορία μέχρι την επόμενη Τετάρτη, αν είναι έντιμο και το εννοεί. Εάν οι βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί δεν δώσουν την έδρα και κανένα κόμμα, ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η ΕΛΑΣ, δεν τους ζητήσει να παραδώσουν την έδρα τους, γιατί έχουν περάσει ήδη πέντε μήνες υπομονής, τότε το κόμμα αυτό θα χαρακτηρίζεται δημόσια πολιτικός κλεπταποδόχος” , ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος και πρόσθεσε: ” Μην ξεχάσετε να καλέσετε και την κυρία Κουφονικολάκου από την ΕΛΑΣ. Θα δώσουν επιτέλους προθεσμία; Πότε λήγει το ηθικό πλεονέκτημα;”.

Υπενθυμίζει πως ο Σωκράτης Φάμελλος καταδίκαζε αυτές τις πρακτικές, όμως σήμερα κάνει το ίδιο. Καλεί πάντως τους συγκεκριμένους βουλευτές να ξαναγυρίσουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της ηθικής της Αριστεράς, “να επιστρέψουν τις έδρες ή να γυρίσουν κοντά μας και όλα ξεχασμένα”.

Δεν διστάζει να μιλήσει για “αργόμισθους βουλευτές” και “ανθρώπους χωρίς διαβατήριο”.

” Οι άνθρωποι αυτοί έχουν υπογράψει κατά νόμο, σε υπεύθυνη δήλωση, δεν είναι ιδιωτικό συμφωνητικό του αέρα, ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Δεν κέρδισαν το Τζόκερ, έδρα στην Αριστερά πήραν, και την πήραν με το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ”, είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Όπως ανέφερε το κόμμα αποστερείται κάθε μήνα περίπου 40.000 ευρώ από εισφορές βουλευτών που δεν δίνονται αποκαλύπτοντας, ότι απενεργοποιήσαν την παγία εντολή που υπήρχε προκειμένου να γίνεται αυτόματα η διαδικασία. Επίσης πως ο κάθε βουλευτής από αυτούς έχει δυο τρεις συνεργάτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν υπηρετούν στο κόμμα.

” Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει με νύχια και με δόντια, με δέκα βουλευτές που οι έξι από αυτούς είναι στους πρώτους δέκα σε παραγωγικότητα στη Βουλή. Από εμάς στερούν τους πόρους. Άρα, τα παιχνιδάκια τελειώσανε”, πρόσθεσε.