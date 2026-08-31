” Να σταματήσουμε να χάνουμε ευκαιρίες ” είπε στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Τσίπρας

Του: Σταύρου Αλχατζιδη

Με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. ” Να σταματήσουμε να χάνουμε ευκαιρίες όπως με το ταμείο ανάκαμψης και να δούμε πως μπορουμε να δημιουργήσουμε νέες”, ανεφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Αστειευόμενος πάντως είπε, ότι σταματάει τους ποδοσφαιρικούς όρους ” γιατί είδατε και τι έπαθε ο Γιάννης Κωνσταντελιας μετά τις ευχές ( εννοώντας προφανώς τον Κυριάκο Μητσοτάκη)”.

Ο κ.Τσιπρας ζήτησε από τους φορείς να γίνει μια συζήτηση που θα αφορά το μέλλον της επιχειρηματικότητας στην πόλη. ” Ήρθα να σας ακούσω ” τους είπε χαρακτηριστικά.

Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επί της θητείας της υπάρχει μια συσσώρευση των ολιγοπωλειων σε κάθε τομέα της Ελληνικής οικονομίας.

“Με σημαντικότερο αυτό των τραπεζών που δεν δανείζουν στις μικρές επιχειρήσεις “, πρόσθεσε.

Έκανε λόγο για ουρές που υπάρχουν ακόμη 8 χρόνια μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια ” στις οποίες προστέθηκαν και νέες όπως η τεκμαρτή φορολόγηση “.