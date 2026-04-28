“Μπερδεμένες” οι αγορές στην Ασία με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Ανάμεικτες τάσεις καταγράφηκαν στα ταμπλό των ασιατικών χρηματιστηρίων, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Ο ιαπωνικός Nikkei υποχώρησε από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα, υποχωρώντας κατά 1,22% στις 59.798,06 μονάδες, ενώ ο νοτιοκορεάτικος Kospi ενισχύθηκε κατά 0,41% στις 6.641,58 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έχασε 1%, ενώ ο Shanghai διαμορφώθηκε 0,43% χαμηλότερα και ο Nifty 50 της Ινδίας κέρδισε 0,14%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 σημείωσε πτώση 0,69%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να απορρίπτει την τελευταία ιρανική πρόταση, σύμφωνα με την οποία η συζήτηση για τα πυρηνικά θα μπορούσε να αναβληθεί, μέχρι να επιλυθεί η κρίση στο Ορμούζ, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.