“Μαμά” – εταιρία ΠΑΣΟΚ, η δύσκολη εξίσωση της Τζάκρη, το νέο όνομα για την Α’ Θεσσαλονίκης και όσα έγιναν στην συνάντηση των φίλων και στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Μία ενδιαφέρουσα στιχομυθία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο πλαίσιο της ενημερωτικής συνάντησης που είχε ο Γιάννης Βαρσακαστάνης με τους δημοσιογράφους, που έγινε στα ανακαινισμένα γραφεία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Είπε λοιπόν ο γραμματέας του κόμματος πως το ΠΑΣΟΚ είναι μεγάλο κόμμα τόσο που μπορεί να τροφοδοτεί και άλλα με στελέχη. ” Άρα είναι η μητέρα εταιρία και δίνει franchise” του ανταπάντησαν οι δημοσιογράφοι. “Ναι αλλά τώρα πολλοί επιστρέφουν στην μαμά εταιρία” παρατήρησε ο Στάθης Κουτσοχήννας γραμματέας της νομαρχιακής επιτροπής Α Θεσσαλονίκης.

Πάντως ο γνωστός για τα Ολυμπιακά αισθήματα του κ. Βαρδακαστάνης δεν παρακολούθησε τον χθεσινό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της ομάδας του και του ΠΑΟΚ αφού εκείνη την ώρα πετούσε για Αμερική.

Πάντως όπως φαίνεται μία επιστροφή θα είναι πολύ δύσκολη. Και αναφερόμαστε στη Θοδώρα Τζάκρη, καθώς πέρα του κολλήματος με το καταστατικό ( είναι πάνω από 20 χρόνια βουλευτής, άρα έχει ξεπεράσει το όριο), υπάρχουν και αυτοί που αντιδρούν στην επιστροφή της. Και αναφερόμαστε προς Πέλλα μεριά, που όπως λέγεται αν τυχόν επανέλθει η ανεξάρτητη σήμερα βουλευτής οι του ΠΑΣΟΚ ετοιμάζουν αντάρτικο.

Μένουμε στο ΠΑΣΟΚ της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο στην εφημερίδα “ΠΟΛΙΤΙΚΗ” σας αποκαλύψαμε το νέο όνομα που ακούγεται για το ψηφοδέλτιο του στην Α Θεσσαλονίκης. Αυτό που νεαρού δικηγόρου Γιώργου Παπαγεωργίου.

Με καταγωγή από την Κατερίνη και ως πρόεδρος της Ένωσης Ασκούμενων Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης έχει να παρουσιάσει σημαντική κοινωνική και συνδικαλιστική δράση. Και φυσικά μπορεί να απευθυνθεί στη γενιά των 30άρηδων, ηλικιακό κοινό στο οποίο το κόμμα πάσχει, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά πανελλαδικά. Επίσης πρόκειται για στέλεχος που ανήκει στην πλευρά των προεδρικών και διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Χρήστο Παπαστεργίου.

Τώρα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το Σάββατο το πρωί μαζεύτηκαν παλιά και νέα στελέχη σε κεντρικό καφέ της Θεσσαλονίκης. Πάνω από 100 άτομα βρέθηκαν στο χώρο με αποτέλεσμα να μην χωράνε στο μαγαζί και να υπάρχουν αρκετά παράπονα για την επιλογή του χώρου.

Για τα οργανωτικά μίλησε η συντονίστρια Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης Έφη Παπαλεξίου, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης ανέλαβαν οι περίπου δέκα νεολαίοι του κόμματος. Που έδειξαν μαχητική διάθεση, αφού όπως είπαν “θα αναλάβουν να φέρουν το ποσοστό που λείπει”.

Στην εκδήλωση είδαμε την αναπληρώτρια τομεάρχη εργασίας Νεκταρία Αγγελάκη, τα μέλη του εθνικού συμβουλίου Άρη Στυλιανού, Κυβέλη Μάρδα, Χρύσα Γκαβανίδου, Μίλτο Τόσκα, Δέσποινα Κετογλίδου και από την αυτοδιοίκηση τον Αντρέα Κουράκη.

Επόμενο ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στον πολυχώρο “we” στην εκδήλωση για την ακρίβεια. Μεταξύ των ομιλητών αναμένεται να είναι ο Κώστας Μπουλμέτης, που είναι διευθυντής του γραφείου του γραμματέα του κόμματος Μίλτου Χατζηγιαννάκη, ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης Θωμάς Μόσχος, η αναπληρώτρια τομεάρχης στεγαστικής πολιτικής Φωτεινή Παγκάλου.

ΣΤ.ΑΛ.