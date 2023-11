“Lazy Girl” Aesthetic: Πώς θα υιοθετήσεις τη νέα μεγάλη τάση του casual style

Μέχρι πριν κάποια χρόνια, το στιλ μας επηρεαζόταν από τις τάσεις που παρουσίαζαν οι οίκοι μόδας για την εκάστοτε εποχή, οι οποίες έβρισκαν τη θέση τους αρχικά στα καταστήματα και στη συνέχεια στις γκαρνταρόμπες μας. Πλέον, τα πράγματα έχουν γίνει πιο περίπλοκα και μετά τα trends που φέρουν την υπογραφή των οίκων, έρχονται εκείνα που γνωρίζουμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρωταγωνιστές είναι κυρίως το Instagram και το TikTok με τις fashionistas να βρίσκουν συνεχώς τα νέα αγαπημένα τους micro trends, τα οποία μπορεί να αφορούν κάποιο item ή αισθητική ντυσίματος.

Η νέα μεγάλη τάση που αφορά κυρίως το casual ντύσιμο λοιπόν είναι το “”Lazy Girl” Aesthetic”. Αναζητώντας τον εν λόγω όρο στο Google, θα παρουσιαστούν μπροστά σου περισσότερα από μισό εκατομμύριο αποτελέσματα, ενώ στο TikTok πρόκειται να βρεις σχεδόν δύο εκατομμύρια βίντεο που έχουν χρησιμοποιήσει το εν λόγω hashtag. Όλα τους έχουν έναν στόχο, να σου παρουσιάσουν δηλαδή τον συγκεκριμένο τρόπο ντυσίματος με τις fashionistas να προτείνουν τα αγαπημένα τους styling tips και looks.

Ποιο είναι λοιπόν το “Lazy Girl” Aesthetic και πως θα το υιοθετήσεις;

Το συγκεκριμένο micro trend αφορά όλες τις γυναίκες που επιθυμούν να αποπνέουν κομψότητα και φινέτσα με το στιλ τους, ενώ ταυτόχρονα δεν φαίνεται πως περνούν πολύ χρόνο μπροστά από τον καθρέφτη. Πολύ περισσότερο, δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με το styling. Το σκηνικό άλλωστε είναι λίγο ή πολύ γνωστό σε όλες μας. Το ξυπνητήρι χτυπά, η λίστα με τις to do υποχρεώσεις μάς περιμένει να τη φέρουμε εις πέρας και εμείς χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα προσεγμένο look, το οποίο όμως να είναι άνετο και φυσικά να μας κάνει να νιώθουμε κομψές.

Κάπου εδώ έρχεται λοιπόν το “Lazy Girl” Aesthetic να μας προτείνει να φορέσουμε τα basic κομμάτια της γκαρνταρόμπας μας, ο συνδυασμός των οποίων δημιουργεί ένα διαχρονικά κομψό αποτέλεσμα. Ο εν λόγω όρος αφορά λοιπόν τα λευκά και μαύρα παντελόνια, τα tailored παντελόνια, τα σακάκια και τα t-shirts σε λευκό ή μαύρο χρώμα, τα πουκάμισα σε επίσης ουδέτερες αποχρώσεις, τα φορέματα που είναι άνετα στο σώμα και φυσικά τα cozy πανωφόρια.