“Κλείδωσαν” οι ημερομηνίες για δύο εκδηλώσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης – Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Κ. Μπουλμέτης

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Στην Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα ο Κώστας Μπουλμέτης, που είναι διευθυντής του γραφείου του γραμματέα του κόμματος Μίλτου Χατζηγιαννάκη και του συντονιστικού του οργανωτικού της ΕΛ.Α.Σ.

Το απόγευμα ( 18.30) στα γραφεία της ΕΔΟΘ θα υπάρξει σύσκεψη στελεχών του Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με τη συμμετοχή των μελών των συντονιστικών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης των τομεαρχών και μελών του εθνικού συμβουλίου. Η σύσκεψη έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και θα αφορά κυρίως τις πολιτικές εξελίξεις και τον οδικό χάρτη μέχρι το συνέδριο που αναμένεται να γίνει τέλη Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου.

Την ίδια ώρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ετοιμάζει δύο εκδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη. Στις 7 Νοεμβρίου θα υπάρξει μία συνάντηση των μελών και φίλων του κόμματος.

Το μεγάλο ραντεβού θα είναι στις 12 Νοεμβρίου. Στο πολυχώρο “we” το κόμμα προγραμματίζει εκδήλωση που θα φορά την ακρίβεια. Μεταξύ των ομιλητών αναμένεται να είναι ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης Θωμάς Μόσχος, η αναπληρώτρια τομεάρχης στεγαστικής πολιτικής Φωτεινή Παγκάλου.