“Για την ελεύθερη σκέψη και τη δυνατότητα να τη διατυπώνουμε”

Του Βαγγέλη Πλάκα

Τα ξημερώματα η Θεσσαλονίκη ξύπνησε από τρεις εκρήξεις από τα τρομοκρατικά χτυπήματα με στόχους τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το σοβαρότερο στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει η πολιτευτής του κόμματος Αφροδίτη Νέστορα με την έκρηξη να προκαλεί τον τραυματισμό της ίδιας και τον άδικο θάνατο της μητέρας της. Η καταδίκη της επίθεσης από τις πολιτικές δυνάμεις ήταν ομόθυμη αλλά αμφιβάλω αν θα συνέβαινε το ίδιο αν δεν είχαμε αυτήν την τραγική κατάληξη.

Η νοοτροπία «τα γκαζάκια και οι μολότοφ δεν σκοτώνουν» που υπάρχει σε μια μερίδα της κοινωνίας και των πολιτικών δυνάμεων ουσιαστικά «κανονικοποιεί» τέτοιες αντιδημοκρατικές και βίαιες ενέργειες. Διότι η βία στην πολιτική δεν είναι μόνο φυσικά είναι και ιδεολογική. Όταν κάποιος στοχοποιείται για την ιδεολογία, τη δράση και όσα πιστεύει και λέει. Ή γίνεται στόχος για να ακουστούν αυτά που πιστεύει κάποιος άλλος. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία αν πετάξουν εναντίον σου τρικάκια, μπογιές ή γκαζάκια. Όλα είναι βία.

Βία που στοχεύει ευθέως στην ελευθερία είναι όταν επί παραδείγματι ένας πολιτικός παρακολουθείται και γνωρίζουν που μένει με την οικογένειά του, ποιο αμάξι οδηγάει, ποια είναι η ρουτίνα του. Τρομοκρατία είναι και αυτό και δεν χωράει κανένα «ναι μεν αλλά…», αυτά μόνο εκτρέφουν το αβγό του φιδιού και δυστυχώς υπάρχουν πολιτικές και κοινωνικές ομάδες που τα χτυπήματα χαμηλής έντασης τα θεωρούν πολιτικά, τα υποστηρίζουν ως «δικαίωμα». Ήδη δε το διαδίκτυο γέμισε με θεωρήματα προβοκάτσιας καθαρίζοντας ιδεολογικά τα χέρια που σχεδίασαν και υλοποίησαν το χτύπημα.

Μια αποστροφή της δήλωσης της κας. Νέστορα μέσα από το νοσοκομείο κρύβει όλες τις απαντήσεις: «Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να την διατυπώνουμε»